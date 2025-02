«El premio 'Comadre de Oro' es el más especial de todos»

Tiene dos hijos mellizos, Jacobo y Roberta, y lucha por lograr que ambos tengan «los mismos derechos y obligaciones». Hoy, la documentalista y escritora manchega Mabel Lozano (Cuenca, 1967) se sentará frente a su ordenador para recibir, telemáticamente, el premio 'Comadre de Oro'.

-¿Qué ... supone para usted?

-Imagina que tu ídolo te premia... Recuerdo cuando llevaba la cámara en la cabecera de la formación del 'Tren de la Libertad' y a través del visor veía enfrente a Les Comadres.

-¿Qué pensaba?

-Pensaba: «No son mujeres terrenales, son diosas, guerreras sin armas que están ganando una batala para ellas, para todas nosotras...». Son mujeres a las que admiro, referentes de las que hablo a mi hija Roberta. Están cambiando la historia para muchas mujeres, y que me digan 'ahora eres una de las nuestras' me hace sentir como una niña pequeña. Lo único que me faltará serán los abrazos, los besos, la sidra... Una de las peores cosas de la pandemia es la deshumanización. Pero he prometido que el año que viene estaré allí, porque quiero celebrar el formar parte de las mujeres a las que tanto admiro.

-¿Cree que los gijoneses, los asturianos, son conscientes del peso de Les Comadres para el feminismo nacional?

-Al estar allí igual se pierde la perspectiva, pero lo de Madrid fue la leche. ¡Aquellas señoras que venían de Asturias y habían montado semejante follón! Luego me contó Begoña (Piñero, presidenta de la tertulia) que del Gobierno le preguntaron por dónde iban a ir y respondió «pues por la acera, como todo el mundo». Había mareas humanas, hombres, mujeres de todas las edades...

-¿Cómo reaccionó al premio?

-Yo viajo por el mundo entero, estoy nominada al Goya por tercera vez... Pero este premio para mí es el más especial de todos. El día que me llamó Begoña y me lo dijo opté por reírme, celebrarlo y bailar, pero casi hubiera podido llorar como una niña. Es entrar al club del feminismo más generoso, porque estas mujeres son extraordinarias y es muy importante contar con estos referentes.

-No podrá viajar a Gijón... ¿Cómo lo celebrará desde Madrid?

-Estaré con mi hija al lado durante la fiesta y luego, dentro de lo que me permite la ley, quedaré con mis amigas para celebrarlo, en espera de la promesa de Comadres del año que viene.

-La tertulia destaca su «infatigable empeño en sacara a la luz la trágica vida de mujeres y niñas prostituidas que la sociedad olvidada». ¿A qué se debe ese olvido? ¿Incomoda la realidad de la prostitución?

-Al contrario, no incomoda. Está normalizada, legitimada. Nadie se pregunta qué hay detrás. Y las 'pretty woman' no existen, no tiene nada que ver con la realidad sórdida de las prostitutas, mujeres migrantes, sin papeles, madres con hijos a su cargo que buscan lo que todo el mundo: una oportunidad. Está excesivamente normalizada. En Asturias hay montones de clubes, algunos incluso se presentan como 'con solera'.

-Siguen teniendo clientela...

-En ellos se siguen cerrando negocios y celebrando despedidas de soltero. Nadie se pregunta si eso es violencia estructural, normalizada, permitida y consentida. Tenéis clubes en los que se han hecho redadas, de los que han salido mujeres explotadas. Rumanas, víctimas de trata que estaban en esos clubes 'con solera' que siguen abiertos. Esto no tiene nada que ver con la moralidad, ni con las libertades sexuales. Tiene que ver con la vulneración de todas las libertades y derechos humanos.

-Su último corto documental 'Biografía del cadáver de una mujer' -nominado al Goya- habla de Yamiled Giraldo, una mujer colombiana, testigo protegido, que fue asesinada a tiros por orden de su antiguo proxeneta mientras este estaba encarcelado. No es la única...

-En la investigación que hemos hecho a nivel particular, porque esos nombres no aparecen en ningún lugar, hemos constatado 46 asesinatos. Quemadas, apalizadas, descuartizadas... Y habrá muchísimas más.

-¿Qué ocurrió con Yamiled?

-Fue asesinada en un pueblo enano de Pamplona y el dinero salió de otro puticlub, de explotar a más mujeres en un club que nunca se cerró.

-¿Qué fue lo que más le conmovió de su historia?

-Su hijo. Tiene una visión única, inédita. Cuando hablamos de trata nunca pensamos que tienen hijos, familia... Hablamos de 'mujeres prostituidas', de prostitutas muertas, pero nunca veo 'albañil acuchillado' o 'fontanero quemado vivo'. Si nadie pone sus nombres, como para ocuparse de si tenían hijos y en qué situación quedan tras los asesinatos. Ese chico, al que le pusieron la pistola en la cabeza, es un muerto viviente, con un testimonio brutal.

En la Semana Negra

-Ella denunció y la mataron. El miedo, como por ejemplo en uno de los casos más recientes de proxenetismo y trata que salieron a la luz en Gijón de una nigeriana que amenazaba con vudú a sus compatriotas, perpetúa el yugo...

-La gente dice que no hay tanta trata, pero eso está basado en las que denuncian. Y no denuncian porque les pasa lo que a Yamiled Giraldo. Y eso que ella no tenía necesidad. Había rehecho su vida, se había casado con un español y tenido hijas. Tenía un negocio, una casa... todo. Pero denunció por generosidad y valentía.

-Con la pandemia se cierran los puticlubs, pero ¿acaba el negocio?

-La industria se traslada a los pisos más recónditos, a las casas rurales y a las fronteras digitales. Migra a la prostitución 2.0. El proxenetismo no deja de hacer caja. De todo ello hablo en el libro 'PornoeXplotación', que por cierto estaré presentando en la próxima edición de la Semana Negra.