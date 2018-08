«El dinero va todo para gente humilde, es lo que más me presta» Robeto Robledo repartió 250.000 euros en La Calzada. / Aurelio Flórez Roberto Robledo, cuponero que ha repartido 250.000 euros en el barrio gijonés de La Calzada, se muestra «encantado» con el premio ÓSCAR PANDIELLO Martes, 28 agosto 2018, 14:05

92676. Mucho tiempo tardará el barrio de La Calzada en olvidar este número, que el pasado viernes repartió 250.000 euros entre sus vecinos. Un premio que, según explica Roberto Robledo, quedado en la zona, para «gente humilde y trabajadora» y jugadores habituales del Cuponazo de la ONCE. «Es lo que más me presta, que vaya a gente que conozco de toda la vida», resume el cuponero gijonés, también vecino del barrio.

El premio, según explica, es el mayor que ha dado desde que trabaja para la ONCE. El pasado sábado, en su puesto habitual a escasos 200 metros del Ateneo de La Calzada, una mujer se acercó para que le comprobara el premio de su cupón. «Ahí fue cuando la máquina me dijo que era un premio superior, que tenía que dirigirse al banco. Entonces le dije: 'Aquí tiene dinero, señora», explica Robledo. Lo que no imaginaba es que él mismo había vendido la serie entera, algo que seguramente ayudará a varios vecinos de la zona a afrontar los gastos propios del verano con otra filosofía.