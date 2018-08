«Tengo nervios con cada Euromillón que compruebo» Miguel González sostiene el cartel del premio. / Daniel Mora Miguel González regenta el estanco de la avenida de la Costa que vendió el boleto premiado con un millón de euros AIDA COLLADO Gijón Sábado, 4 agosto 2018, 21:39

Inevitable. Cada vez que alguien traspasaba este sábado el umbral del estanco situado en la avenida de la Costa número 82 de Gijón, un escalofrío recorría el cuerpo de su dueño, Miguel González. «Tengo nervios con cada Euromillón que compruebo», reconocía a medida que pasaba la jornada en la expendeduría de Tabaco y Loterías y Apuestas del Estado. En el sorteo de la noche anterior, un boleto vendido desde su ventanilla había resultado premiado con un millón de euros. Y en cualquier momento, el ganador podía aparecer para reclamarlo.

No fue así y el reloj fue aproximándose, más lento que nunca, a las tres de la tarde. Tras el cierre, González no tenía la cabeza, como otras veces, en sus planes para el sábado por la tarde. Seguía dándole vueltas a lo mismo: «La mayoría de nuestros clientes son habituales, gente del barrio, que trabaja o vive en la zona, así que no me extrañaría que el agraciado fuese alguien que conozco», reflexionaba. Puede, eso sí, que él nunca lo sepa, porque «no está obligado a comprobar el boleto en el punto de venta, puede acudir directamente al banco».

Este millón redondo –correspondiente al código 'GBG43976'– no es el premio más alto que ha vendido González. En julio de 2008, validó una bonoloto cuyo boleto se canjeó por 1.716.803 euros. El montante exacto lo recita Miguel, aún hoy, de memoria. No se le ha olvidado porque sorpresas como la del viernes «son una grandísima alegría para nosotros». Aunque al negocio solo le aporta una muy buena publicidad y «la esperanza que da a los jugadores el hecho de confirmar que tocar, toca». «Nosotros nos llevamos una comisión muy pequeñita en premios inferiores a 2.500 euros. En los de mayor importe, no nos llevamos nada», explicaba, sin embargo, feliz de haberle cambiado la vida a uno de sus vecinos.