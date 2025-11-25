Premios AsturFranquicia en Gijón: coches, tortilla y multimarcas

Responsables de las empresas premiadas, junto a la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, y el director gerente de Gijón Impulsa, entre otros.

L. F. Gijón Martes, 25 de noviembre 2025, 16:58 Comenta Compartir

El edificio de Cristasa albergó este martes la entrega de los premios AsturFranquicia 2025, feria de la franquicia referente en el norte de España, promovida por Gijón Impulsa. Los premiados fueron 'Alsea', «por sus más de cincuenta años de historia y experiencia convirtiéndose hoy en un indiscutible referente multimarca del sector hostelero». Alsea presenta en AsturFranquicia 2025 sus marcas de referencia: VIPS, GINO'S, Foster's Hollywood y Domino´s Pizza.

Otro premio recayó en 'The Personal Car Shopper', «por crear una franquicia tecnológica e innovadora basada en el asesoramiento personalizado y la gestión integral en la compra de un vehículo». El palmarés de galardones lo completa 'La Tortilla Maravilla', «por transformar lo cotidiano en algo excepcional y convertir la tradición en un modelo de negocio triunfante». El acto de entrega contó con la presencia de la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón, Ángela Pumariega, y del director gerente de Gijón Impulsa, Luis Díaz.

La XIV Edición de la Feria de la Franquicia en Asturias cuenta una edición más con un espacio de networking con la participación de centrales franquiciadoras, consultoras en franquicia y empresas/instituciones que prestan servicios a los emprendedores/inversores interesados en entrar a formar parte del sistema comercial de la franquicia. Los emprendedores/inversores encuentran en esta edición la presentación de 33 modelos de negocio en franquicia de distintos sectores de actividad.