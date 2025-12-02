Santaclara, Sauce, Cuantayá, Proyecto Hombre y la peluquería Paulino reciben los I Premios Gijón Social y Cooperación

El Ayuntamiento de Gijón ha concedido sus primeros premios Gijón Social y Cooperación a Sauce, la peluquería–barbería Paulino, el proyecto Reciella de la Fundación ... Cespa-Proyecto Hombre, el proyecto Carambola de la Asociación Cuantayá y al sacerdote José Antonio García Santaclara, este último a título póstumo. El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, destacó que el objetivo de estos galardones «es agradecer a quienes hacen de la solidaridad una forma de estar en el mundo y de vivir en Gijón». El jurado ha estado compuesto por técnicos de la Concejalía de Servicios Sociales y el director de la Fundación Caja Rural de Gijón, José Antonio Migoya, y estuvo presidido por la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega. El Ayuntamiento destaca que los premiados en esta primera edición reflejan «cinco historias que representan a toda una ciudad» y se corresponden con iniciativas y trayectorias muy distintas, pero unidas por una misma idea de solidaridad y ayuda».

Se han otorgado dos premios en la categoría de Cooperación. El primero es el de Cooperación Internacional al Desarrollo, que ha correspondido a la entidad Sauce (Solidaridad, Ayuda y Unión Crean Esperanza), el proyecto educativo creado en Camboya por el gijonés Kike Figaredo, prefecto apostólico de Battambang y que «abre puertas de futuro a cientos de niñas, niños y jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad» a través de sus escuelas y casas de acogida y con acciones encaminadas a la formación profesional y el empoderamiento femenino. Por su parte el premio Educación para la Ciudadanía Global es para la peluquería-barbería Paulino, ubicada en la avenida de Portugal e impulsora de un proyecto de barbería solidaria a través del cual colabora con entidades como el Albergue Covadonga y el Hogar de San José, ofreciendo cortes de pelo gratuitos. Pedro Paulino Cavielles es el actual gerente de un negocio con casi un siglo de actividad y que muestra que «un corte de pelo puede ser también un gesto de dignidad.

Otros dos premoos corresponden a la categoría de Gijón Social. El de Acompañamiento Social y Promoción de la Inclusión, patrocinado por la Fundación Caja Rural de Gijón, ha recaído en el proyecto Reciella de la Fundación Cespa-Proyecto Hombre, por ofrecer un lugar al que pueden acudir las familias «cuando el consumo de drogas empieza a romper la confianza y el futuro de un hijo», constituyendo «un espacio juvenil donde se escucha, se acompaña y se trabaja para reconstruir proyectos de vida, reforzar vínculos familiares y romper el estigma, dando cada día segundas oportunidades. Por su parte el proyecto Carambola de la asociación Cuantayá ha recibido el premio a la Innovación Social y Transformación Comunitaria por haber tejido en los barrios de la zona sur de Gijón «una red discreta pero valiosísima alrededor de las personas mayores, con vecinos que se llaman, comercios que están atentos, centros de salud, centros de mayores, voluntariado». El Ayuntamiento destaca la creación de «un entramado comunitario que combate la soledad no deseada, promueve el envejecimiento activo y demuestra que, cuando el barrio se organiza, nadie tiene por qué sentirse solo».

Gota de Leche

El palmarés de esta primera edición de los premios Gijón Social y Cooperación lo completa el galardón especial a la Trayectoria Solidaria que lleva el nombre del doctor Avelino González (creador de la Gota de Leche y «símbolo de la solidaridad gijonesa») y que ha sido concedido a título póstumo al sacerdote José Antonio García Santaclara, impulsor de la Fundación Siloé, fallecido el pasado mes de agosto. «Encarna una vida entera dedicada a quienes casi nunca salen en las fotos: las personas sin hogar, con VIH, con discapacidad severa, con problemas de salud mental, con adicciones o con enfermedades crónicas», destaca el Ayuntamiento. Su labor ya fue reconocida en su momento con la Medalla de Plata del Principado y la concesión del título de Hijo Adoptivo de Gijón.

La entrega de estos premios tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en el Teatro Jovellanos, con entrada libre hasta completar aforo. Será a las 19 horas.