El fundador de Siloé, José Antonio García Santaclara, galardonado a título póstumo por su trayectoria. Ucha
Solidaridad

Santaclara, Sauce, Cuantayá, Proyecto Hombre y la peluquería Paulino reciben los I Premios Gijón Social y Cooperación

La entrega de los galardones tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre en el Teatro Jovellanos, en una gala de acceso libre y gratuito

E. C.

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:34

Comenta

El Ayuntamiento de Gijón ha concedido sus primeros premios Gijón Social y Cooperación a Sauce, la peluquería–barbería Paulino, el proyecto Reciella de la Fundación ... Cespa-Proyecto Hombre, el proyecto Carambola de la Asociación Cuantayá y al sacerdote José Antonio García Santaclara, este último a título póstumo. El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, destacó que el objetivo de estos galardones «es agradecer a quienes hacen de la solidaridad una forma de estar en el mundo y de vivir en Gijón». El jurado ha estado compuesto por técnicos de la Concejalía de Servicios Sociales y el director de la Fundación Caja Rural de Gijón, José Antonio Migoya, y estuvo presidido por la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega. El Ayuntamiento destaca que los premiados en esta primera edición reflejan «cinco historias que representan a toda una ciudad» y se corresponden con iniciativas y trayectorias muy distintas, pero unidas por una misma idea de solidaridad y ayuda».

