«Emprender es asumir riesgos y los premios saldan esa deuda»

Jueves, 4 de diciembre 2025

«Estamos en un momento de transformación donde la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad son pilares fundamentales de nuestra economía», aseguró el portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador, en el acto de entrega de los XXI Premios Impulsa que tuvieron lugar en Laboral Centro de Arte. Una gala, con una puesta en escena a modo de un crucero, capitaneado por un hombre y una mujer, a modo de presentadores, haciendo escalas en cada uno de los premiados, y con música de fondo de la serie televisiva de los años 70-80 'Vacaciones en el mar', coincidiendo con una fecha muy importante, señaló Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación: el 25 aniversario del Parque Científico Tecnológico de Gijón, corazón de la Milla del Conocimiento Margarita Salas. Un cuarto de siglo después de su inicio, el Parque se ha convertido en símbolo de la apuesta de esta ciudad por el talento, la innovación y la colaboración público-privada, y muchos de los proyectos que hemos reconocido desde Gijón Impulsa nacen, crecen o se apoyan precisamente en ese entorno».

Class Moda, CIS Robotics, Objet Particulier, La Ruta Azul, Llana Consultores y Teresa Fernández Marmiesse fueron reconocidos en esta edición «por su esfuerzo y dedicación y por seguir impulsando la economía de Gijón, que es impulsar la economía de Asturias», puntualizó Martínez.

CATEGORÍAS Premios a la Innovación

Comercio Minorista:

Class Moda

Economía Azul:

CIS Robotics

Economía Creativa:

Objet Particulier

Salud y Vida Saludable:

La Ruta Azul

Trayectoria Empresarial

Empresa:

Llana Consultores

Mujer Empresaria:

Teresa Fernández Marmiesse

Mamen Diego, directora creativa de Objet Particulier, premio en la categoría de Economía Creativa, invitó a la reflexión en torno al sector creativo. «El oficio artesano en el siglo XXI combina perfectamente con la tecnología. Se pueden hacer revestimientos de lujo con residuos alimentarios». Y dio un consejo: «Hay que querer escuchar para ver lo que se hace fuera». Tras una década de andadura y con 25 años de experiencia en el sector como interiorista sigue insistiendo en la importancia de «apostar por la sostenibilidad».

Una empresa de servicios que impulsa la especialización y tiene una base tecnológica. Así es CIS Robotics, ganadora en Economía Azul y que lleva por bandera el concepto Innovación. «Estamos centrados en I+D y en la atención al detalle», proclama su gerente, Chistian J. Robledo. Un éxito que se centra en un trabajo en equipo sólido y comprometido.

Equipos sénior con más de 10 años de experiencia, cocreación directa con profesionales sanitarios, clínicas, hospitales y centros de investigación, y un enfoque tecnológico potente, son las claves que han dado el éxito a La Ruta azul, distinguida en la modalidad de Premios a la Innovación y en la categoría de Innovación en Salud y Vida Saludable. La Ruta Azul nace de la colaboración entre GooApps y el doctor Alfonso Amado, para aplicar tecnología al diagnóstico precoz y terapia personalizada en trastornos del neurodesarrollo., contó su CEO y fundador de Gooapps, Eric García Ordóñez. «Nuestro objetivo es mejorar la vida de las personas a través de la tecnología. No solo creamos tecnología, sino que co-fundamos startups en HealthTech desde el Parque Científico Tecnológico de Gijón y la Milla del conocimiento Margarita Salas. Nuestra contribución es demostrar que desde Asturias se puede innovar en salud digital con impacto real y con proyección internacional». Se estima que el 2% de los niños menores de dos años en España tienen TEA. En La Ruta Azul «democratizamos el acceso al diagnóstico temprano y a la terapia de niños con estos trastornos a través de una plataforma para ayudar a padres evitando desplazamiento y listas de espera». Desde Cataluña llegaron a Gijón y aquí han crecido y siguen dando pasos de gigante. Aquí han encontrado su casa.

Maribel Amador, gerente de Class Moda, firma distinguida en la categoría de Comercio Minorista, en la Modalidad de Premios a la Innovación, prometió que «seguiremos trabajando con el mismo entusiasmo» con el que comenzaron hace casi 40 años porque dos pilares sostienen su filosofía: el buen trato y la confianza con el cliente. «Es esencial el trabajo en equipo, confiar y escucharse, así se puede llegar a buen puerto. Un merecido reconocimiento al pequeño comercio, que siempre necesita un empuje».

La segunda escala, tal y como comentaron los dos 'capitanes', fue para premiar a la trayectoria empresarial. En este punto se reconoció a Teresa Fernández Marmiesse, como Mujer Empresaria, «un éxito colectivo, de los equipos que formamos el grupo Junquera», dijo, porque su aportación a la empresa centenaria se centra en «el esfuerzo, la perseverancia y el trabajo en equipo, tanto en el ámbito de la dirección, con mi padre, mis hermanos y ahora ya mi hijo y mi sobrina; como con todas las personas que forman los equipos del grupo, especialmente en mi caso en el área financiera y jurídica».

Y confianza es el concepto clave para Llana Consultores, Premio Trayectoria Empresarial. Su CEO, Pilar Martínez Antuña, habló de un premio colectivo, «que pone en valor el trabajo de un equipo de más de 40 profesionales y la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros durante medio siglo». Para Llana Consultores, es «un orgullo, una responsabilidad y una motivación para seguir impulsando el desarrollo económico de Gijón y de Asturias». También reivindicó el papel de las mujeres en el mundo empresarial.

«Esta ciudad tiene una deuda con todos vosotros y estos premios son también una forma de saldar, al menos en parte, ese agradecimiento colectivo», dijo Ángela Pumariega. «Quienes emprendéis, quienes mantenéis una pyme, un comercio, una industria o una empresa de servicios, asumís riesgos, afrontáis incertidumbres y, muchas veces, lo hacéis sin el reconocimiento social que realmente merecéis», concluyó.