«Prender la antorcha olímpica fue una de mis mejores experiencias» Agustín Antuña. / CAROLINA SANTOS El halterófilo rememora aquella visita de Juan Carlos y Sofía de 1976 y el vaticinio del Rey: «Vais a tener recompensa» Agustín Antuña Premio Grupista Ejemplar 2018 CANDELA DEL VALLE GIJÓN. Sábado, 25 agosto 2018, 03:14

Agustín Antuña (Gijón, 1939) es un amante del deporte. Practicó boxeo y lucha grecorromana, pero su gran pasión ha sido siempre la halterofilia, disciplina que llevó al Grupo Covadonga, donde fue directivo, delegado de Deportes y entrenador.

-¿Qué significa para usted este reconocimiento al Grupista Ejemplar?

-Los veteranos del club íbamos a hacer una reunión para proponer candidatos, pero no me avisaron. No sospeché nada. Hay muchos socios que lo merecen y para mí es una alegría muy grande porque el Grupo Covadonga es mi segunda casa.

«En 1967 aprobamos que mujeres y niños fueran socios. Éramos 896. Si nos dicen que llegamos a 40.000 nos da un síncope»

-¿Y cómo fue su llegada?

-Jesús Revuelta, el fundador, me convenció para formar parte de la directiva en 1967. Le conté que teníamos la idea de que los mujeres y los niños pudiesen hacerse socios del Grupo. En la primera junta que tuvimos en mayo del 1967 se aprobó que entrasen también a ser socios. En aquel momento teníamos solo 896. Nuestro sueño era llegar a 10.000. Si nos dicen en aquel momento que íbamos a llegar a los 40.000 de hoy nos da un síncope a todos.

-¿Hitos del club que vivió?

-En el 1971 se inauguró la primera fase de las instalaciones de Las Mestas. En 1976 nos visitaron los reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía, que vinieron acompañados del presidente del Gobierno, Arias Navarro. Fue un hito que viniesen a un club provinciano. Y al despedirse de nosotros, Juan Carlos nos dijo: «Estáis haciendo una labor impresionante. Vais a tener recompensa».

-¿Y la tuvieron?

-A los dos meses nos concedieron nuestra segunda Copa Stadium. En este momento tenemos cuatro copas, algo que solo consigue igualar en España el CF Barcelona. Para un club de una comunidad uniprovincial es algo impresionante. Por aquel entonces era vicepresidente del club y acudí a recoger la copa a Madrid junto a Carlos Prieto, el presidente. La llevábamos con nosotros por la calle. El Real Madrid acababa de ganar una competición y la gente creía que era la copa y nos seguían.

-¿Qué labores deportivas desempeñó dentro del club?

-Empecé como delegado de gimnasia. Como había hecho halterofilia la llevé al grupo, que hasta entonces no existía, y fui entrenador. Hice también campaña porque en España se implantase la halterofilia femenina, que llegó en 1998, dos años antes de que se aprobase como deporte olímpico en España.

-¿Y fuera de la agrupación?

-Seguí a la vez mi carrera de juez internacional de halterofilia y estuve 32 años. Tuve una segunda etapa como presidente del Patronato Deportivo Municipal en la que inauguramos el Palacio de los Deportes.

-¿Cómo fue su etapa olímpica?

-Participé en seis campeonatos de juez olímpico y paralímpico. Lo echo de menos. Conoces gente de muchos lugares del mundo. También conseguí traer la antorcha olímpica a Gijón en 1992. Prender el pebetero fue un honor y una de las mejores experiencias de mi vida.