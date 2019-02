La preocupación por los desahucios en La Camocha llega al Parlamento Europeo Vecinos del poblado minero de La Camocha en riesgo de desahucio, ayer, a su llegada a Bruselas. / E. C. Vecinos del poblado se reunirán hoy en Bruselas con eurodiputados de diferentes grupos para trasladarles su problema y reclamar soluciones I. VILLAR Miércoles, 20 febrero 2019, 03:32

Vecinos de La Camocha se han desplazado a Bruselas para mantener a lo largo de hoy reuniones con distintos grupos del Parlamento Europeo y trasladarles el problema que existe en el barrio ante los posibles desahucios de viviendas propiedad de la mina. «Hace tiempo que queríamos que la voz de los posibles desahuciados se escuchara allí», señalaba el presidente de la asociación de vecinos, Herminio Torre, quien no participa en la delegación «porque queremos que el protagonismo lo tengan los afectados».

Los encuentros con los eurodiputados han sido gestionados por el área de Sociedad Civil de Podemos, que también ha llevado esta semana a Bruselas a trabajadores de La Naval de Sestao. «Nuestro objetivo es dar visibilidad a nivel europeo a conflictos sociales que se están dando en España», señalaron desde la formación morada. Junto a los vecinos se han desplazado en representación de Podemos Álex Zapico y el exdirigente de la CSI y candidato al Congreso por Asturias, Cándido González Carnero. El viaje, no obstante, no es del agrado de todos los afectados. Un importante sector del poblado minero asegura no haber sido avisado del mismo y critica la «dinámica excesivamente partidista» de la iniciativa.

Cobros congelados

En febrero de 2018, hace ya un año, los responsables designados por el juez para hacerse cargo de la quebrada mina tomaron la decisión de congelar el número de cuenta en el que los inquilinos de estas viviendas debían pagar sus rentas de alquiler. Lo hacían, según los propios inquilinos, para acelerar un proceso de desahucio que se iniciaba en marzo y el cual ponía en riesgo de desalojo inmediato a 34 familias compuestas por mineros jubilados o descendientes de estos. No obstante, la presión social ejercida por el movimiento vecinal del barrio y el debate político generado a partir de esta controvertida decisión acabaron llevando a la administración concursal a desbloquear el cobro de rentas. Actualmente, no obstante, siete familias aún no han conseguido acreditar su derecho legal de ocupación y aún temen ser desalojados.