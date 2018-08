La presencia de un exhibicionista alerta a los vecinos de las parroquias gijonesa de Serín y Monteana El lavadero de Monteana, donde el exhibicionista actuó hace dos semanas. / JORGE PETEIRO El hombre, que ha abordado al menos a cuatro mujeres, aguardaba en un coche gris en la zona de la ZALIA para masturbarse ante ellas Ó. PANDIELLO GIJÓN. Martes, 14 agosto 2018, 04:15

«Ya ha pasado en varias ocasiones y la gente ya está asustada». José Ramón Pérez Cotarelo, presidente de la asociación de vecinos de Monteana, resume de esta forma el sentir de varias mujeres del barrio. Así se lo han transmitido después de que, a lo largo de las últimas semanas, un hombre se apostara con su coche en distintos puntos a la espera de que pasara alguna mujer. Así, según coinciden los relatos, el hombre salía al paso de las paseantes para masturbarse frente a ellas.

Según estos testimonios, el hombre aparcó el coche en varias puntos de Monteana y Serín. Las inmediaciones de la ZALIA y del lavadero de Monteana, sin embargo, han sido las más utilizadas por este exhibicionista. «Ya sea acompañadas o solas, el hombre este no se corta. Les insiste aunque salgan corriendo. Hay que echarlo ya antes de que el desgraciado siga actuando», sintetiza el presidente vecinal.

Ante el aviso de la asociación de vecinos, la Guardia Civil ha aumentado los controles por la zona. No les consta, sin embargo, ninguna denuncia por parte de las mujeres asaltadas. En este sentido, los agentes recuerdan la importancia de denunciar en caso de que haya una menor implicada en el suceso.

El primero de los casos afectó a dos mujeres que paseaban por la zona de la ZALIA hace dos semanas. En la acera opuesta, cuando ya estaban a escasos metros del vehículo, el hombre salió del coche masturbándose mientras se dirigía hacia ellas. También en esa misma zona, una mujer paseaba con un carricoche, en el que llevaba a su nieto, antes de que el hombre repitiese el proceder que ya había empleado unos días antes. La mujer corrió en dirección contraria «muy asustada». El mismo 'modus operandi' lo empleó junto al lavadero del barrio, mucho más cerca del núcleo residencial.

En otro de los casos denunciado por la asociación de vecinos, el hombre acudió a una de las tiendas de la zona preguntando por la dirección hacia Serín. Después de recibir la información, preguntó a la dependienta si quería subirse con él al vehículo para no perderse, algo que ella rechazó de pleno.

En horario de tarde

Según los testigos, el vehículo del exhibicionista es un monovolumen de color gris del que, no obstante, no han podido aportar más datos. Ni del modelo ni de la matrícula. La mayor parte de sus apariciones tuvieron lugar entre las 18 y las 20 horas, a plena luz del día. Pese a que, en las últimas fechas y con el aumento de la seguridad policial, no ha vuelto a ser visto, los vecinos urgen medidas para que no actúe de nuevo. «Hay una gran preocupación. La zona de la ZALIA es muy socorrida para dar una vuelta y ahora algunas mujeres van con miedo», explica otro vecino de la zona.

Se investiga si este exhibicionista es el mismo que en febrero actuó en Leorio y Nuevo Roces. En ese caso, el hombre también conducía un coche gris y también mostró los genitales a varias mujeres, algo que provocó numerosos avisos a la Policía. Uno de estos casos ocurrió en el barrio de La Perdiz, en Roces. La afectada fue una mujer que se dirigía a su puesto de trabajo.