«Ellos son el presente y el futuro» Todos los premiados y reconocidos, subidos en el escenario central de las instalaciones del Grupo Covadonga. / FOTOS: CAROLINA SANTOS Armando Tuero, Ángeles Zorrilla y siete empleados con 25 años de servicio, recogieron una distinción por su «trayectoria y ejemplaridad» | El Grupo reconoció a los 113 deportistas con medalla e internacionales durante 2018 JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Lunes, 9 septiembre 2019, 02:24

El acto de reconocimiento del Grupo Covadonga premió ayer a 113 deportistas, jueces y técnicos que durante el año 2018 fueron internacionales u obtuvieron medallas en los campeonatos de España de su modalidad. «Ellos personalizan el presente y el futuro de esta entidad y con este empujón queremos animarles a seguir demostrando que con el esfuerzo y la ilusión se pueden conseguir grandes metas», declaró el presidente del Grupo, Antonio Corripio.

Uno por uno fueron subiendo a recoger su distinción los miembros de las secciones de ajedrez, balonmano, atletismo, gimnasia artística femenina, masculina, halterofilia, hockey, karate, lucha, natación, piragüismo, rugby, tenis y voleibol. Esta última sección fue la más numerosa con 20 representantes.

Corripio destacó de todos ellos que «son las personas que hacen realidad el Grupo con el que todos soñamos, una entidad cada día más grande en logros deportivos y también en cuanto encarnan los valores de disciplina, colaboración, entrega y generosidad».

Abierto 365 días al año

Como cada año entregaron las distinciones a los empleados que llevan 25 años en el club. «Ellos son los que hacen posible que estemos abiertos los 365 días del año». Fueron: Ana Álvarez, Evangelina Rodríguez, Martín Álvarez, José Alberto Díaz, Francisco Fernández, Ramón Villanueva y José Ignacio Villar. «Esto avanza muy deprisa porque los jóvenes son los principales movimientos del club. Le dan un ambiente muy especial al club desde chiquitines. Aquí hemos visto crecer a mucho y de hecho yo crié a los dos míos aquí y ya tienen 36 y 29», reconoció Ana Álvarez, que lleva dos años prejubilada de su trabajo en contabilidad y algunos años en nóminas.

Ramón Villanueva ha cumplido 25 años trabajando y es encargado de instalaciones. «Aquí se trabaja muy bien porque hay una gente fenomenal. Gracias a los compañeros es como funciona todo el club», afirmó. Un cuarto de década es lo que lleva también Francisco Fernández en servicios generales, que cree que el secreto es adaptarse. «Trabajar aquí es atender a la gente, cada uno es de una manera, hay que capear un poco a todos y llevarse bien con el socio».

Dos distinciones que son ya tradición en el Grupo son las de Trayectoria Deportiva y Grupista Ejemplar, que recayeron sobre Armando Álvarez Tuero y Ángeles Zorrilla Revuelta, sobrina del fundador. «Este club me inculcó unos valores que ahora yo intento transmitir a los chavales que entreno», destacó Álvarez Tuero emocionado al recibir su distinción. «Estoy muy emocionada. Ha pasado mucho tiempo desde que hice algo importante aquí, que fue enseñar a nadar a muchos, todavía me lo recuerdan cuando me ven por la calle», aseguró Zorrilla.