El presente y pasado de Gijón se entrelazan en el nuevo vídeo podcast 'Yo cuento' El proyecto de participación ciudadana recoge en doce capítulos los relatos de quienes han dejado huella en la ciudad para conectar a la ciudadanía con su gobierno local

María Agra Gijón Jueves, 9 de octubre 2025, 15:55

Una manera de conectar a la ciudadanía con su gobierno local a través de historias y relatos de algunas de las personas que han contribuido a mejorar la ciudad. En eso consiste el nuevo proyecto de participación ciudadana que ha visto la luz este jueves: el vídeo podcast 'Yo cuento', una iniciativa que nace del firme compromiso del Ayuntamiento de Gijón por poner en valor la riqueza y diversidad de nuestros barrios. «Es mucho más que un formato audiovisual, es una plataforma para la memoria viva de nuestra ciudad», destacó el concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera.

Su objetivo es sencillo, pero profundo: escuchar a nuestros vecinos. A lo largo de 12 capítulos de 10 minutos cada uno, el podcast repasará la historia de Gijón, de Tabacalera, del asociacionismo, de Fetén, del Consejo de Mujeres, del Consejo de la Infancia y de cada uno de los distritos de la ciudad. «Queremos que sea un lugar donde el presente y el pasado se entrelacen para construir nuestro futuro y buscamos dar visibilidad a las personas referentes en cada barrio, aquellas que con su dedicación en los ámbitos culturales, sociales, económicos o vecinales han marcado una diferencia».

Serán precisamente ellos quienes, a través de sus experiencias, descubrirán las historias no contadas que nos ayudarán a comprender la evolución de Gijón. «Este proyecto tiene alma gracias a sus participantes, que accedieron a contar su vida sin pedir nada a cambio, demostrando un acto de amor tremendo por esta tierra», remarcó Junquera, para quien «su generosidad no solo enriquece, si no que nos recuerda lo potente que es escucharnos de tú a tú».

Desde este jueves, que ya está disponible el primer capítulo dedicado a la historia del distrito sur, los episodios se irán subiendo cada 15 días en la web www.gijon.es/participacion o www.gijon.es/yocuento.