El presidente del Club de Tenis dimite «por motivos personales» a los ocho meses Arriba, asamblea general de socios celebrada en junio para aprobar los presupuestos. A la izquierda, Marcos Antuña. / L. SANTIAGO / A. GARCÍA La decisión de Marcos Antuña sorprende a la junta directiva, que convocará un nuevo proceso electoral «a la mayor brevedad» I. V. GIJÓN. Miércoles, 28 agosto 2019, 00:20

A diez días de que se cumplieran sus primeros ocho meses de mandato, el presidente del Real Club de Tenis de Gijón, Marcos Antuña Egocheaga, ha presentado su dimisión esgrimiendo «motivos personales» como única razón para dar este paso que aboca a la entidad a un nuevo proceso electoral. Según explicó el club en un comunicado enviado ayer a sus aproximadamente 1.900 socios, «a la mayor brevedad convocaremos la asamblea general extraordinaria para la elección de la nueva presidencia del club». Entretanto seguirá al frente la misma junta directiva, cuyos miembros aseguran que la actividad ordinaria de la entidad no se verá afectada por esta renuncia.

El presidente presentó su dimisión el lunes, a última hora de la mañana, y ayer se celebró una reunión para dar cuenta de la misma a la junta directiva, a cuyos integrantes la decisión ha pillado por sorpresa. Antuña entró en este órgano directivo en enero de 2018. Lo hizo aún bajo la presidencia de Félix Fernández, quien tras dos décadas al frente de la entidad iniciaba ya entonces la cuenta atrás para el final de su mandato.

Una de las acciones más importantes que se desarrollaron dentro del club bajo esa directiva fue la adquisición de 6.308 metros cuadrados de la finca conocida como El Cañaveral, terrenos que se valoraron en dos millones de euros y que permiten al club soñar con futuras ampliaciones además de resolver el endémico problema de la escasez de aparcamiento. La operación se cerró con un acuerdo de compraventa a pagar directamente al dueño de la parcela a lo largo de un periodo de 35 años, dada la dificultad para recurrir a un crédito de este calibre con alguna entidad financiera.

En enero de 2019, Marcos Antuña fue proclamado presidente sin necesidad de elecciones al no haber concurrido ninguna otra candidatura. Y durante su corto mandato, mantuvo un constante cuestionamiento de algunas de las acciones desarrolladas por la directiva anterior, de la cual había formado parte. En la última asamblea, celebrada en junio, fue muy criticado el encargo de una auditoría que rebajaba el valor que se había dado inicialmente a El Cañaveral, lo que hizo que en términos contables el club incurriera en pérdidas en el ejercicio previo, el de 2018. «Las cuentas no se hacen para que gusten o no a unos o a otros. La junta directiva tiene la obligación legal y estatutaria de formularlas con correción, conforme a la normativa contable», defendió durante el debate de ese asunto, que logró salvar con 47 votos a favor, 24 en contra y 15 abstenciones. Sí fue más unánime el apoyo a los presupuestos para 2019, para los que previó un ligero superávit.