«Presionaremos para que el Plan de Juventud se haga por fin realidad» 
«Los jóvenes de la ciudad están en una situación precaria y emigran porque no encuentran trabajo o si lo tienen, no da para pagar nada» 
Aridane Cuevas Presidenta del Conseyu de Mocedá de Xixón 
EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Martes, 13 noviembre 2018

Como tantos jóvenes de su generación, Aridane Cuevas (Gijón, 1979) estudió una carrera, Pedagogía, un máster y ante la incertidumbre laboral se planteó incluso volver a la Universidad a hacer Periodismo. Hoy compagina dos trabajos con un segundo máster, en Género y Diversidad. Acaba de ser nombrada presidenta del Conseyu de Mocedá. Su antecesor, Álvaro Granda, dice, «dejó el listón muy alto», pero ella afronta el cargo con ganas e ideas.

-En el año del 8-M, por segunda vez en veintitrés años, una mujer está al frente de la entidad.

-Creo que es muy positivo para la juventud porque sigue habiendo desigualdad. Es el momento de demostrar que las mujeres estamos aquí y podemos aportar muchas cosas.

-¿El Conseyu ya era feminista antes de que llegara una presidenta procedente de Mujeres Jóvenes?

-Mis antecesores son feministas y el Conseyu ya tenía entre sus compromisos, por ejemplo, luchar contra la violencia contra la mujer. Ahora hay que seguir en esa línea, pero además aportar un plan de igualdad para todas las entidades que lo conforman.

- La suya es la candidatura de la visibilidad, con un transexual, Christian García, como vicepresidente. ¿Llega primero a los cargos y luego se traslada a la sociedad o los representantes reflejan lo que ya se vive en la calle?

-No sabría decir si vino primero el huevo o la gallina, pero está claro que es importante que la gente «diferente», ya sea por identidad de género u orientación sexual, sea visible a todos los niveles para que los jóvenes que vengan detrás vean que hay gente como ellos. Me ocurrió con un chico trans que estaba perdido y pude remitirlo a Christian. La gente diversa y plural debe formar parte de la representación de la sociedad real.

-Un demoledor informe alerta del «serio riesgo de marginación» al que se enfrentan los menores de 29 años. ¿Cuál es el estado de la juventud gijonesa?

-Es totalmente así. Es precaria, emigra fuera de la región porque no encuentra trabajo aquí o el que encuentra no da para pagar nada. Pero ese informe sociológico se hizo para implantar un Plan de Juventud destinado a revertir la situación. El documento estará en algún despacho, no sabemos cuál, pero tengo mis dudas de que llegue a implantarse.

-¿Es una de sus prioridades?

-Por supuesto. Presionaremos para que el Plan de Juventud sea por fin una realidad y para que tenga una dotación presupuestaria. También queremos crear nuevos grupos de trabajo, recuperar el premio Astragal o participar en distintos programas europeos.

-¿Qué necesitan los jóvenes?

-Necesitamos que se dé una respuesta laboral a una formación que ya tenemos y en la que se hace hincapié continuamente. Nos dicen, «no dejes de estudiar porque si no, ¿adónde vas?» Y resulta que estudias y tampoco tienes dónde ir. La solución puede pasar por un aumento de las becas de los ayuntamientos, la bonificación a la contratación de jóvenes en las licitaciones o contratos públicos... Pero la Administración debería dar ejemplo contratando en unas condiciones dignas. En lo privado, igual que se subvencionó la contratación de mayores de 55 se puede promocionar la de menores de 30.

-¿Qué pueden aportar ellos?

-Creo que la juventud tiene muchas inquietudes a las que no se le sabe dar respuesta. Nosotros tratamos de mostrarles lo que hacemos a través del programa 'Participa' y en redes sociales, pero ¿qué pasa con aquellos a los que no llegamos?

-¿Estarán de botellón, quizás? Es una de las acusaciones recurrentes y este año ha habido un repunte de las sanciones...

-Tengo una crítica personal contra la ordenanza de convivencia que de momento me voy a reservar, pero es cierto que a los jóvenes se nos demoniza. No todos hacen botellón y muchos van pero ni siquiera beben, lo entienden como un espacio de reunión.

-¿Faltan alternativas de ocio?

-Existen, pero nadie se las comenta. No se sabe llegar a los jóvenes, que no están en muchos de los sitios a los que se dirigen los esfuerzos, pero sí en los institutos o en Instagram.

-¿Y en el Ayuntamiento?

-Para nada. Algunas asociaciones formamos parte de consejos municipales, pero a veces no se nos tiene en cuenta y las propuestas, a menudo, se quedan en papel mojado. Es lo que ocurrió con el Plan de Juventud, que incluía sugerencias nada disparatadas de los propios jóvenes, que pedían locales con wifi o carril bici. Pero en el Ayuntamiento veo una falta total de compromiso con la juventud.