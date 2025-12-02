La inversión en Gijón supera los 31 millones, con 8 para retomar Cabueñes

El proyecto de presupuestos de Asturias para 2026 dedica a inversiones en Gijón 31,8 millones de euros, una cifra muy alejada de ... los 77,6 de 2025, aunque de ellos 42 estuvieran destinados a las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes, que fueron paralizadas en enero. Para el próximo ejercicio, de los 11,8 millones de euros que la Consejería de Salud invertirá en Gijón, 9,2 están directamente relacionados con Cabueñes y las contrapartidas comprometidas a consecuencia de la suspensión de las obras.

Así, el departamento de Concepción Saavedra tiene consignado para 2026 una partida de 7.237.157 euros para retomar la ampliación y reforma del hospital, a los que se añaden 160.000 euros para un nuevo aparcamiento, 331.848 para la nueva Facultad de Enfermería de Gijón, que se trasladará a la Universidad Laboral, así como 1.605.379 euros para el Centro de Especialidades Avelino González, donde se habilitarán consultas de salud mental, se abrirá el demandado hospital de día infanto-juvenil y se ubicará el SAMU. Además, Salud invertirá 3,1 millones en el centro de salud de Vega-La Camocha y 910.000 euros para la instalación de un nuevo PET-TAC en Cabueñes, que sustituirá al equipo de disgnóstico que funcionaba en el Hospital de Jove.

La segunda mayor cuantía dedicada a Gijón desde las distintas consejerías del Principado es la de Educación, que reserva un total de 7.694.259 euros a diversas actuaciones en centros educativos, de los que la mayor parte es la dedicada al colegio de Nuevo Roces, que el Principado tiene previsto inaugurar en el curso 2026-2027 tras una inversión total de 16,5 millones. El resto se reparte en distintas mejoras en los colegios de Montevil (99.800 euros), La Escuelona (180.000), Rey Pelayo (252.000), Santa Olaya (303.400), Pumarín (101.000) y la escuela de 0-3 de Montevil (182.698), así como en los institutos de secundaria Fernández Vallín (40.000 euros), Doña Jimena (112.044), Jovellanos (718.576) y Emilio Alarcos (262.211), mientras que la Escuela Oficial de Idiomas recibirá 92.000 euros.

El proyecto de presupuesto de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar dispone de una partida de 4.715.808 euros procedentes de los Fondos Europeos NextGeneration del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia para la reforma y rehabilitación del Centro Residencial de Cabueñes,

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias tiene previsto dedicar poco más de 2,8 millones de euros en Gijón, donde la mayor cuantía estará destinada a la fase 1 del proyecto de construcción de la nueva estación intermodal, que consiste en el derribo del viaducto de Carlos Marx y la urbanización del entorno. El departamento de Alejandro Calvo reserva 1.140.000 euros para este fin, mientras que el aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal, cuyas obras están próximas a su finalización, se lleva 493.131 euros procedentes de fondos europeos.

Accesos al Puerto

Además, hay una partida de 350.000 euros destinada a la mejora integral de las vías AS-118 (Veriña-Luanco), AS-19 (Gijón-Avilés) y AS-388 (carretera de Antromero) y las intersecciones en la zona de El Empalme, donde el Principado ya está realizando trabajos destinados a la redacción del proyecto de un nuevo vial hacia Aboño como nuevo acceso al Puerto de Gijón.

Para el proyecto del nuevo enlace entre la AS-II y la ronda sur de la autovía del Cantábrico (A-8), a la altura de Roces, que ya está sometido a información pública, la Consejería reserva 150.000 euros. Por último, el departamento de Calvo destinará 750.000 euros a una instalación de energía fotovoltaica en la depuradora de El Pisón.

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urganismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos consigna 2.244.848 euros de fondos europeos a la rehabilitación de las viviendas en la calle Jacques Cousteau, en Contrueces.

En el ámbito cultural, Gijón recibirá medio millón de euros para obras en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial y otros 114.000 euros para mejora en el Museo Barjola. El Principado destinará 16.536 euros a dotar de fondos la Biblioteca Jovellanos y 800 euros, para el depósito bibliográfico del padre Patac.

Dentro de su plan de infraestructuras 2025-2037, la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos reserva 390.000 euros para el Palacio de Justicia de Gijón.