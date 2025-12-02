El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Estado de las obras del colegio de Nuevo Roces, que el Principado espera inaugurar en el curso 2026-2027. E. C.
Presupuestos de Asturias para 2026

La inversión en Gijón supera los 31 millones, con 8 para retomar Cabueñes

Dedica más de siete millones de euros a obras en centros educativos, 4,7 a equipamientos sociales y 2,2 para actuaciones en viviendas

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 06:32

Comenta

El proyecto de presupuestos de Asturias para 2026 dedica a inversiones en Gijón 31,8 millones de euros, una cifra muy alejada de ... los 77,6 de 2025, aunque de ellos 42 estuvieran destinados a las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes, que fueron paralizadas en enero. Para el próximo ejercicio, de los 11,8 millones de euros que la Consejería de Salud invertirá en Gijón, 9,2 están directamente relacionados con Cabueñes y las contrapartidas comprometidas a consecuencia de la suspensión de las obras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

