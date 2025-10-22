La inversión del Ayuntamiento de Gijón superará en 2026 los 25 millones de euros

Carlos Amado Gijón Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:59 Comenta Compartir

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, compareció este miércoles para dar cuenta del presupuesto que manejará su departamento el próximo año, con un volumen de inversión muy importante, que supondrá «un 74,7% del total» de las inversiones municipales en 2026, remarcó. De los 39 millones de euros que manejará esta concejalía, dos millones y medio más respecto este año, serán 25.828.600 euros los destinados a inversión.

Esta cantidad, según explicó Villoria, «triplica el presupuesto de inversiones para obras del último presupuesto aprobado en el mandato anterior, que fue en el ejercicio 2022». En este apartado, el edil forista destacó los tres «grandes proyectos» que aglutinan 8,2 millones, que suponen casi el 32% de las inversiones. Se trata de las obras del CP Los Campos, con 3,5 millones; las del Colegio de Educación Especial de Castiello, con 2,1 millones, y las obras del Centro de Arte Tabacalera, con 2,5 millones.

En cuanto a los 17 millones de euros restantes para inversión, ha señalado que se realizarán obras por todo el concejo «de forma equitativa».

De esta forma, por distritos, a la zona oeste se destinarán dos millones de euros, de los cuales 1,4 son para la ampliación del Complejo Deportivo de La Calzada, que Villoria espera poder empezar a ejecutar a primeros de 2026. El distrito centro contará con 2,9 millones de euros, siendo la reforma del Colegio Público Rey Pelayo (1.076.000 euros) la de mayor volumen, junto a los trabajos de accesibilidad y climatización del antiguo Asilo Pola (actual Museo Nicanor Piñole), con 830.000 euros.

En lo que se refiere al distrito este, hay reservada una partida de 2.200.000 euros para inversiones, en la que destaca la rehabilitación del Hogar del Productor de Ceares (1,2 millones de euros).

En el caso del distrito de El Llano (3 millones), Villoria incidió en que ahí coinciden dos obras grandes, que es la Escuela Infantil que se está construyendo, para la que hay destinados 1.865.000 euros, y la reforma del entorno de La Escuelona, que cuenta con 1.053.000 euros.

Por lo que respecta al distrito sur, el Ayuntamiento destinará a esta área 2.200.000 euros. En este sentido, el edil resaltó la obra del Albergue Covadonga, con 1,2 millones de euros, y el centro de proximidad de Nuevo Roces, a realizar en la antigua sede de la Fundación Metal, con 400.000 euros.

El distrito rural, por su parte, contará con una inversión de 1.177.000 euros, de los que 600.000 euros son para reposición de pavimentos de caminos. A esto, apuntó Villoria, habrá que sumar los 333.000 euros de Participación Ciudadana para el distrito rural, dentro de los dos millones de euros que se reparten entre todos ellos.

Ha recalcado, unido a ello, que en el último presupuesto aprobado del mandato anterior la inversión en el distrito rural era de 365.000 euros, con lo que en 2026 van a cuadriplicar esa inversión.

En cuanto a los cuatro millones de euros restantes del capítulo de inversiones, indicó que se distribuyen entre todos los distritos.

Como ejemplo, ha destacado los 900.000 euros de aglomerados en zona urbana o el millón para renovación del alumbrado, correspondiente a la anualidad por este concepto.

Por otro lado, el capítulo de gasto corriente se incrementa un 7,43 por ciento (899.000 euros), hasta alcanzar los 13,2 millones de euros.