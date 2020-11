«Los presupuestos prorrogados superarán los 205 millones de euros» Isaac Sánchez Director económico-financiero del Ayuntamiento «No nos falta dinero. Para 2021 contamos con 12,8 millones de remanente, que será más porque este año el parón de la covid redujo el gasto en obras» Isaac Sánchez, en su despacho en las dependencias municipales del antiguo Hotel Madrid. / JUAN CARLOS TUERO I. VILLAR GIJÓN. Domingo, 22 noviembre 2020, 00:38

En junio el departamento que dirige Isaac Sánchez (Gijón, 1972) dio el pistoletazo de salida para elaborar los presupuestos de 2021, consciente de que sería más complicado que otros años. Y el tiempo acabó demostrándolo. Una diferencia de 16,3 millones entre las previsiones de gastos e ingresos les llevó a proponer la prórroga del presupuesto de 2020, ante la imposibilidad de aprobar uno nuevo.

-¿En qué momento supieron que las cuentas no cuadraban?

-Era algo que ya íbamos previendo. En las reuniones que tuvimos con cada concejalía ya fuimos puliendo datos y ajustando cuantías. Pero al cerrar la parte de los ingresos nos dimos cuenta de que el ahorro neto, que es la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes, era negativo.

-Suena contradictorio que al mismo tiempo digan que no hay un problema de dinero.

-Una cosa es el ahorro neto negativo y otra distinta que haya falta de liquidez. Sí hay dinero, pero no se puede incorporar aún al presupuesto. Tras la suspensión de las reglas fiscales, sabemos que el año que viene vamos a poder disponer de los 12,8 millones del remanente de tesorería que tenemos en el cajón. Pero no existe un mecanismo legal que permita incluirlos en el presupuesto inicial. Solo podemos a través de modificaciones posteriores. Por eso decimos que hay dinero. Y cuando se liquide el presupuesto de 2020, el remanente será aún mayor, porque con la pandemia la ejecución no ha sido la ideal.

-¿Se cerrará este año con superávit, pese a todo?

-Principalmente, por el parón que hubo en las obras. La ejecución de inversiones no rondará los niveles esperados y es ahí donde esperamos ahorros. No en las transferencias corrientes, donde están las convocatorias de ayudas y donde hemos volcado todos los recursos para llegar a los colectivos más vulnerables.

-Además de gastar menos, se ingresó menos. ¿Cuánto menos?

-Teníamos presupuestados 210,1 millones y la estimación que tenemos para el cierre son 202,6. Serían, 7,5 millones menos.

-Para 2021 prevén 7,9 millones menos, cifra que Foro ve «irreal».

-Esas previsiones no se hacen aleatoriamente. Hay un importante trabajo de análisis detrás. En la caída del IBI hay una parte por impagos, sobre todo, en la vía ejecutiva, pero también una bajada importante de transacciones que suele haber a lo largo del año. Y en la plusvalía, además de haber menos operaciones, hay que añadir las devoluciones por sentencias.

-¿Y por qué prevén, por ejemplo, menos multas de tráfico?

-Por un lado, porque está disminuyendo el flujo de coches. Y con menos coches, el nivel de sanciones no puede ser el mismo. Aparte, la policía se está volcando más en contener la covid. No quiere decir que se levante la mano con las infracciones de tráfico, pero los efectivos se reparten más.

Plan de saneamiento

-¿Qué hubiera pasado si, pese a esa diferencia de 16 millones d euros, presentan un presupuesto?

-Con ahorro negativo no se permite concertar operaciones de crédito a largo plazo. Es decir, no podríamos acudir a préstamo y, además, habría que elaborar un plan de saneamiento. Y en el supuesto de acceder a préstamo, tendríamos que financiar con él gasto corriente aunque la ley solo permite dedicarlo a inversión. En cualquier caso, cuando el proyecto hubiera llegado a la Intervención, su fiscalización sería negativa.

-Y para cuadrarlo, ¿no había opción de reducir algún gasto?

-Es la gran pregunta, pero para que se notara en el ahorro neto habría que descontarlos necesariamente de los capítulos de personal, gastos corrientes y transferencias corrientes. En el primero no podríamos, porque es para personal contratado y proyectos ya en marcha como el plan de empleo extraordinario por la covid. Y quitarlo de los otros dos capítulos sería desvirtuar por completo el presupuesto. En gasto corriente entran la luz, el agua, la asistencias técnicas y todo lo que no es inversión. Y las transferencias corrientes son, principalmente, junto a los convenios y las convocatorias públicas de subvenciones, las que hacemos a los organismos autónomos y empresas municipales.

-¿Necesitan más dinero estos organismos?

-Teníamos previsto incrementar las aportaciones, sí. A Servicios Sociales, al Patronato Deportivo, a EMTUSA... Si sumamos los compromisos del acuerdo de concertación Gijón Reinicia, para transferencias corrientes necesitábamos 5,5 millones más.

-¿Y qué pasará ahora con ellas?

-Los organismos autónomos y las empresas municipales podrán empezar el año con la misma transferencia que el año pasado. En ese sentido, no se va a paralizar absolutamente nada. Podrán trabajar con normalidad. Y cuando se puedan incorporar los remanentes, el compromiso es llegar a la misma aportación que había solicitado cada uno de ellos en el anteproyecto.

-¿Qué va a ocurrir con los convenios con entidades?

-Los que no son plurianuales y finalizan el 31 de diciembre no se pueden prorrogar, pero eso no quiere decir que esas entidades vayan a quedarse sin subvención. La intención es empezar a trabajar desde el 1 de enero en los expedientes para poder lanzarlos en cuanto se hagan las modificaciones presupuestarias. Y lo mismo con las inversiones. Empezaremos a gestionar el expediente para contratar el préstamo que necesitamos para ellas y tenerlo para febrero o marzo. Aquí la clave es ser ágiles. Nosotros intentaremos serlo y esperamos que también lo sea la Intervención General en la liquidación del presupuesto para poder disponer cuanto antes de los remanentes.

-¿Ya saben a cuánto ascenderá el decreto de prórroga?

-Lo presentará la concejala en la comisión de Hacienda, pero probablemente movilice más de los 205 millones que preveíamos como ingresos, sin contar el préstamo de inversiones.

-¿Qué mensaje mandaría a la ciudadanía?

-De tranquilidad. Estamos preparados para cubrir las necesidades que surjan durante el año y el Ayuntamiento intentará llegar a los colectivos más vulnerables y afectados por la covid.