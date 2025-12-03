El primer edificio que se construya en Naval Azul, en Gijón, será una incubadora municipal para empresas

Un edificio municipal y multifuncional en el que se puedan ofrecer espacios flexibles para emprendedores del ámbito de la industria tecnológica y creativa, al estilo de otras incubadoras de empresas que ya gestiona el Ayuntamiento. Será la primera construcción que se levante en los terrenos de Naval Azul, según avanzó la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, durante un encuentro con la redacción de EL COMERCIO celebrada este miércoles en la caja escénica del Teatro Jovellanos y que contó con la presencia de más de medio centenar de representantes del ámbito institucional, social y empresarial. «Tenemos decidido que sea el Ayuntamiento el que haga el primer edificio del parque», afirmó la alcaldesa, quien confió en que el plan especial para la ordenación de los terrenos, actualmente en redacción, pueda ser aprobado inicialmente por la junta de gobierno a lo largo del primer trimestre de 2026 y de forma definitiva «antes de un año». Destacó el reconocimiento que existe a nivel nacional del Parque Científico y Tecnológico de Gijón como «un caso único» por haber sido desarrollado y mantenido por el Ayuntamiento y destacó el empeño municipal en hacer «el más difícil todavía, no solo ampliándolo, sino repicándolo con un modelo del siglo XXI en la zona oeste, sobre los terrenos del antiguo astillero de Naval Gijón, donde llevábamos 25 años de retraso».

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, durante el encuentro con EL COMERCIO en el Teatro Jovellanos.

La regidora recordó que tras la compra de los suelos que eran propiedad del Puerto el Ayuntamiento ya es el propietario mayoritario del ámbito, por lo que su desarrollo «ya no tiene marcha atrás». En lo que respecta a las negociaciones con Pymar para la posible adquisición del 40% de los suelos que aún son de su propiedad, señaló que «las relaciones con ellos siempre han sido fluidas y correctas, informándoles de todos los pasos y recordándoles que como administración pública solo podemos pagar lo que marque la tasación». Añadió que «entendemos que es una entidad privada que tiene que defender sus intereses», y si bien remarcó que «nunca ha llegado a verbalizar la cantidad que pide por esos terrenos», recordó que con el plan especial ya en tramitación «tiene dos caminos, o vende o se suma al desarrollo urbanístico de este ámbito, asumiendo las cargas correspondientes».

El aterrizaje de Indra

Moriyón también se refirió a la llegada de Indra a la ciudad, un aterrizaje que «solo va a traer cosas buenas para Gijón y para Asturias, empezando por hacerse cargo de 150 personas que se quedaban en la calle en el Tallerón» y del que destacó el interés de la empresa por «desplegar sus capacidades» en la ciudad. Aseguró que el Ayuntamiento «será un aliado fiel y generará el mejor contexto para ello», señalando que las concejalías de Urbanismo e Infraestructuras ya están trabajando «en coordinación absoluta» con ella en todo lo referente a la adaptación del Tallerón y facilitará en todo lo posible todas las tramitaciones administrativas y pequeñas actuaciones que permitan por ejemplo «habilitar de manera rápida la salida del transporte» desde estas instalaciones.

Preguntada sobre el posible interés de Indra en ocupar también algún nuevo espacio dentro de Naval Azul, señaló que una vez que el plan especial esté aprobado «las empresas de base tecnológica que quieran asentarse ahí tendrán todas las facilidades para ello, como no puede ser de otra manera» y añadió que «Indra ha manifestado su interés en crecer, con carácter general. Lógicamente, somos vecinos, colindantes y estábamos ahí en el momento justo, porque como Ayuntamiento lo que debemos tener en la cabeza es la importancia de no dejar pasar oportunidades».

La colección de Nicanor Piñole

Moriyón avanzó además la renuncia del Ayuntamiento a organizar en el Palacio de Revillagigedo una exposición temporal de la colección de Nicanor Piñole mientras se acometen las obras de mejora de su actual sede en el antiguo Asilo Pola. «A la comisión del Piñole no le gusta y prefiere tener las obras en un almacén. Y este Ayuntamiento no se empeñará en algo que rechaza la comisión que vela por ese legado. No pondremos en marcha ninguna exposición», afirmó la regidora a pesar de afirmar que no entendía esa postura. «Me resulta inexplicable que no entiendan que esa exposición sea una buena idea, porque a la vista está el éxito absoluto que han tenido las exposiciones que ya hemos celebrado ahí, pero si la comisión lo rechaza, no nos vamos a empeñar en ello», indicó.

Remarcó no obstante que siguen en pie los planes para el futuro traslado de la colección a un edificio de nueva construcción que se levantará junto a Tabacalera y en el que se invertirán 6 de los 21 millones de euros que hay destinados a lo que definió como «un transatlántico cultural».

Anunció por otra parte que el inicio de las obras de Tabacalera tendrá lugar «en la primavera de 2026» y que la empresa adjudicataria «está empeñada en hacerlas más rápido» de los 40 meses que estaba previsto que duraran los trabajos.

Albergue Covadonga

En mayo «tiene que estar iniciándose la obra» de reforma integral del Albergue Covadonga, en la que el Ayuntamiento de Gijón invertirá cinco millones de euros. Para entonces, «entre todos», tiene que haberse encontrado una solución para acoger a sus usuarios de forma temporal, una vez descartadas las instalaciones del Hogar San José. La alcaldesa garantizó que esa no será su ubicación en ningún caso. Junto con las 21 organizaciones que integran la Red de Inclusión Activa de Gijón (Redia), «los técnicos están viendo cómo asumir la atención a esas personas» con un objetivo claro: no poner en el punto de mira a los usuarios. «Quien entra en un albergue está en una situación de vulnerabilidad absoluta a la que se puede llegar por muchas causas. Esa persona puede ser cualquiera de nosotros, de nuestra familia o uno de nuestros amigos. Me niego a ponerlos en el foco. No son delincuentes», subrayó.

Moriyón recordó el escrache vivido el pasado 10 de noviembre, tras la inauguración de la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo, y sus consecuencias: «Sentí mucha tristeza, pero no por lo que me decían a mí sino porque los mensajes que escuché allí fueron muy duros. Horribles. Mensajes de 'no nos traigáis esta basura aquí'», relató con la voz entrecortada por la emoción. Fueron esas frases las que motivaron que decidiera asumir personalmente esta cuestión. «Hacía quince días ya que no me gustaba lo que veía. Todo lo que rodeaba al traslado del albergue estaba envuelto en silencios muy preocupantes, en mentiras y en odio. Como alcaldesa de Gijón, cuando hay un problema grave no me puedo esconder detrás de un concejal. No lo he hecho nunca».

Coalición Foro-PP y su futuro político

Preguntada por el hecho de si el traslado temporal del albergue había hecho mella en el gobierno de coalición con el PP –el responsable de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, es de ese partido– afirmó que la relación con sus socios «no se quebró», que ambos partidos comparten la idea de que se había llegado a una situación «que había que desbloquear, que no tenía que seguir por aquel camino».

Remarcó que la mejor señal de estabilidad de la coalición Foro-PP es que la reciente aprobación de sus terceros presupuestos. «No hay ninguna relación quebrada». Lo que sí ve la alcaldesa es que ambos han demostrado «capacidad de decisión y resolución» de los problemas de la ciudad. A sus socios de gobierno –no había ningún miembro del PP entre los asistentes– hizo referencia, además de por la obra del Albergue Covadonga, por las líneas de ayudas a empresarios y autónomos gestionadas por Gijón Impulsa, «con la vicealcaldesa Ángela Pumariega al frente».

También mencionó al concejal no adscrito, Óliver Suárez, que compartía mesa con varios concejales de Foro. Lo hizo en su calidad de presidente de Divertia, para reconocerle que «despliega sus mejores habilidades» consiguiendo lo que le pide cada verano: que todo el mundo, independientemente de su edad y sus gustos «tenga su espacio» en la programación de las actuaciones musicales. Aseguró Moriyón que «a Rosalía no llegaremos, pero se está trabajando» en traer a Gijón el próximo año un concierto de primera línea.

Llegado casi el final de una conversación que se alargó casi hora y media tocaba definir su futuro político: «Me comprometí a presentarme a las elecciones de 2027 y así lo haré. Que sea la futura alcaldesa o no está en manos de la ciudadanía».