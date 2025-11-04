La primera fase del Plan Llave de Gijón queda desierta El Ayuntamiento acusa al Principado de «boicotear» el proyecto y achaca la falta de ofertas a que Gobierno de Asturias ha incumplido su compromiso de actualizar el módulo de la vivienda protegida

Solar en la calle Balbín, en Ceares, incluido entre las parcelas que el Plan Llave.

Martes, 4 de noviembre 2025

El portavoz del gobierno local de Gijón, Jesús Martínez Salvador, anunció esta mañana que la convocatoria para la primera fase del Plan Llave ... no ha recibido ninguna oferta y acusó al Principado de «boicotear» el proyecto. En este sentido, explicó que la falta de ofertas se debe al incumplimiento por parte del Gobierno de Asturias de su compromiso con el sector de la construcción de actualizar al alza el precio del módulo de vivienda protegido. Pese a este revés, Martínez Salvador aseguró que el Ayuntamiento de Gijón está en condiciones de volver a licitar un pliego con los mismos lotes de suelo y alguna incorporación más, en una Junta de Gobierno extraordinaria, en el momento en que la Consejería de Vivienda actualice el precio del módulo de vivienda de protección. «Mientras el Principado no revise el precio máximo fijado para esta tipología residencial no se va a poder construir vivienda protegida ni en Gijón ni en el resto de Asturias».

La primera fase del Plan Llave de Gijón consistía en la licitación de seis parcelas municipales en los barrios de Ceares, El Coto, La Braña-Perchera y Nuevo Gijón. Se venderán en tres lotes de dos parcelas cada uno, lo que permitirá la construcción de aproximadamente 120 viviendas públicas en 2025.

