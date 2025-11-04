El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Solar en la calle Balbín, en Ceares, incluido entre las parcelas que el Plan Llave. Arnaldo García

La primera fase del Plan Llave de Gijón queda desierta

El Ayuntamiento acusa al Principado de «boicotear» el proyecto y achaca la falta de ofertas a que Gobierno de Asturias ha incumplido su compromiso de actualizar el módulo de la vivienda protegida

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:39

Comenta

El portavoz del gobierno local de Gijón, Jesús Martínez Salvador, anunció esta mañana que la convocatoria para la primera fase del Plan Llave ... no ha recibido ninguna oferta y acusó al Principado de «boicotear» el proyecto. En este sentido, explicó que la falta de ofertas se debe al incumplimiento por parte del Gobierno de Asturias de su compromiso con el sector de la construcción de actualizar al alza el precio del módulo de vivienda protegido. Pese a este revés, Martínez Salvador aseguró que el Ayuntamiento de Gijón está en condiciones de volver a licitar un pliego con los mismos lotes de suelo y alguna incorporación más, en una Junta de Gobierno extraordinaria, en el momento en que la Consejería de Vivienda actualice el precio del módulo de vivienda de protección. «Mientras el Principado no revise el precio máximo fijado para esta tipología residencial no se va a poder construir vivienda protegida ni en Gijón ni en el resto de Asturias».

