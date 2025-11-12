La Universidad Europea deberá aportar más documentación al Principado para la autorización de su instalación en Gijón

La puesta en marcha de la futura Universidad Europea en Gijón continúa pendiente de la tramitación administrativa. El consejero de Ciencia, Industria y ... Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, confirmó que la Conferencia General de Política Universitaria no ha remitido todavía el informe favorable necesario para autorizar el proyecto.

Sánchez respondió así a una pregunta urgente de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, en la Junta General, quien pidió aclaraciones sobre el estado del expediente y la posición del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El consejero explicó que el Ministerio ha comunicado al Principado, a través de la Secretaría de Estado, que el expediente será devuelto para recabar documentación adicional exigida por el nuevo marco normativo derivado de la última modificación del real decreto que regula la creación de universidades. «Estamos ante un proceso complejo. Han cambiado las condiciones y hay nuevos criterios que deben cumplirse. Es en lo que estamos», señaló Sánchez.

Enseñanza de calidad

También subrayó la importancia de garantizar la calidad del sistema universitario asturiano, que «es mucha», recordando que cualquier nuevo proyecto, público o privado, «debe cumplir los mismos requisitos». «Si alguien quiere crear una universidad con otro modelo o financiación, al menos debe asegurar los mismos criterios de excelencia», concluyó.