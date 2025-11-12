El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Obras de urbanización en la parcela de la Universidad Europea, en Gijón. Jesús Manuel Pardo
La Universidad Europea deberá aportar más documentación al Principado para la autorización de su instalación en Gijón

La Conferencia General de Política Universitaria no ha remitido todavía el informe favorable necesario para autorizar el proyecto

María Agra

María Agra

Gijón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

La puesta en marcha de la futura Universidad Europea en Gijón continúa pendiente de la tramitación administrativa. El consejero de Ciencia, Industria y ... Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, confirmó que la Conferencia General de Política Universitaria no ha remitido todavía el informe favorable necesario para autorizar el proyecto.

