El Principado de Asturias niega haber intervenido en el reparto de fondos Feder que excluyó a Gijón

«Invitamos al director general de Alcaldía de Gijón a que reoriente sus esfuerzos a la defensa de Gijón y no se dirija al ... Principado en los términos en los que lo hizo, sembrando dudas sobre nuestras posible implicación». El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, aprovechó su comparecencia ante los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno para responder a las acusaciones del Ayuntamiento de Gijón sobre el papel del Principado en el reparto de la senda financiera Feder a planes de actuación integrados, donde la ciudad optaba a 12 millones de euros para actuaciones en Cimavilla pero del que quedó excluida. Aunque el director general de Alcaldía, Jaime Fernández-Paíno, señaló haciendo referencia a las bases de la convocatoria a la presencia de un representante de la comunidad autónoma en la comisión de valoración, Peláez lo negó y aseguró que «el Principado no ha participado de ninguna manera».

El consejero señaló que «esta era una convocatoria del Estado para los ayuntamientos, con una comisión de valoración compuesta por 13 técnicos de seis ministerios y en la que ni participamos ni tenemos representación». Recordó que Oviedo, Siero y Avilés sí obtuvieron ayudas «porque sus proyectos tenían más puntos» y consideró que Gijón «como le corresponde, seguro que aprovechará el plazo que tiene para hacer alegaciones».

Por su parte, el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, registrará hoy una batería de preguntas en la Junta General del Principado sobre este reparto «en el que Asturias vuelve a salir perjudicada y Gijón ha quedado excluida de la convocatoria», afeó.

Infrafinanciación

Pumares replicó al consejero Guillermo Peláez que «el Principado debería explicar por qué no participa en la comisión de valoración, y por qué Asturias está infrafinanciada en comparación con otras comunidades autónomas en situaciones homologables», como puede ser el caso de la Región de Murcia. Foro, añadió, «quiere conocer si el Gobierno del Principado defendió los intereses de Asturias en el reparto territorial de los fondos Feder y qué valoración hace de que la mayor ciudad de Asturias haya sido excluida», remachó.