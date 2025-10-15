El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. Piña

El Principado de Asturias niega haber intervenido en el reparto de fondos Feder que excluyó a Gijón

Foro llevará la cuestión a la Junta General y lamenta que en la convocatoria «Asturias fuera perjudicada» con respecto a otras regiones

Iván Villar
Ana Moriyón

Iván Villar y Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:48

Comenta

«Invitamos al director general de Alcaldía de Gijón a que reoriente sus esfuerzos a la defensa de Gijón y no se dirija al ... Principado en los términos en los que lo hizo, sembrando dudas sobre nuestras posible implicación». El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, aprovechó su comparecencia ante los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno para responder a las acusaciones del Ayuntamiento de Gijón sobre el papel del Principado en el reparto de la senda financiera Feder a planes de actuación integrados, donde la ciudad optaba a 12 millones de euros para actuaciones en Cimavilla pero del que quedó excluida. Aunque el director general de Alcaldía, Jaime Fernández-Paíno, señaló haciendo referencia a las bases de la convocatoria a la presencia de un representante de la comunidad autónoma en la comisión de valoración, Peláez lo negó y aseguró que «el Principado no ha participado de ninguna manera».

