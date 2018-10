El Principado confía en que Fomento apruebe este mes los once millones para salvar la ZALIA Consejo de administración de la ZALIA celebrado el miércoles y presidido por el consejero Fernando Lastra, en el que los puertos acordaron condeder un primer préstamo a la sociedad. / DAMIAN ARIENZA «No soy tan pesimista como la alcaldesa, pero entiendo su precaución y que se sea cruda en el análisis», asegura el consejero Lastra RAMÓN MUÑIZ GIJÓN. Sábado, 6 octubre 2018, 01:27

Nueva cuenta atrás en la ZALIA, sociedad con más de 700.000 metros cuadrados de polígono a la venta. A juicio de la alcaldesa, Carmen Moriyón, «si el Ministerio de Fomento no pone once millones de euros y se hace cargo de la parte que le corresponde del convenio por los puertos de Gijón y Avilés, la ZALIA no tiene solución». Lo dijo el jueves en Canal 10 y el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, aportó ayer otro dato: tras años solicitando auxilio al ministerio, el compromiso es obtener una respuesta definitiva este mes.

«Tiene que darse en dos o tres semanas; estamos trabajando en ello para tener una respuesta favorable, constructiva», desgranó el también presidente de la sociedad promotora. Los plazos apremian porque tras ese visto bueno tocaría «trabajar en las garantías que tenemos que ofrecer para financiar las actuaciones pendientes», agregó.

Aludía a la subestación eléctrica y la línea de alta tensión soterrada de 3,8 kilómetros, proyectos imprescindibles para dar suministro a las naves que se levanten en el polígono pero aún sin ejecutar. En septiembre de 2012 el Principado firmó dos convenios con HC para encargarle las obras. Según el plan de inversiones propuesto por la compañía para el periodo 2011-2014, el coste de las actuaciones se situaba entonces en 10,5 millones, el 65% de los cuales se los llevaba el tendido bajo tierra.

En el último año Norsider, Amazon y Día han llamado a la puerta de la ZALIA para interesarse por sus parcelas, pero la falta de acceso viario y de suministro eléctrico complicó las operaciones. La carretera desde La Lloreda está en construcción y en los últimos meses el Principado revisó los viejos proyectos que tenía de la subestación y la línea, verificando si servían tal cual o los cambios en la legislación obligaban a actualizarlos.

El ejercicio ha permitido determinar que, una vez con el dinero para convencer a HC de que inicie las obras, harán falta unos quince meses de faena para materializar los diseños. El plazo apunta a que no sería hasta inicios de 2020 cuando el polígono tenga el suministro garantizado. Para iniciar ese camino el único plan que hay sobre la mesa es lograr esa implicación del Ministerio de Fomento. La alcaldesa expresó sus dudas sobre si esta vez sería posible, algo con lo que disiente el consejero: «No soy tan pesimista, lo que entiendo es la preocupación y que se sea crudo en el análisis». En síntesis, Lastra dijo «no discrepar» de la valoración que hace Moriyón. «Merece la pena ser realista, pero confío en que tengamos la primera respuesta de Puertos del Estado en la línea que tuvimos para hacer frente a las parcelas», recordó.

Para constituir la promotora en 2005, la Autoridad Portuaria de Gijón puso el 30% de las acciones y la de Avilés hizo lo propio con un 15%. Ambos están controlados por Puertos del Estado, quien a su vez depende de Fomento. Hasta ahora la Administración central había impedido a los puertos dar auxilio financiero alguno a la ZALIA. Es una dinámica que esta semana, por primera vez, quedó revertida.

Primera ayuda

La sociedad se exponía a entrar en quiebra por la sentencia que la condenó a pagar más dinero del previsto a una de las expropiadas, la dueña de la parcela 40. Ya había abonado 350.000 euros a la afectada, pero no tenía dinero en caja para los 443.000 euros restantes. Lastra lleva batallando con Fomento desde que el titular fuera el popular Íñigo de la Serna, recordando que el resto de socios, esto es, el Principado y el Ayuntamiento de Gijón, están cargando en solitario con la deuda que ZALIA tiene con los bancos.

Las gestiones surtieron efecto y en el consejo de administración del miércoles las autoridades portuarias acordaron conceder un préstamo a la sociedad para que afronte ese pago. Fue un paso «en la dirección correcta» que lleva al consejero a tener esperanza de lograr «la participación de la administración central en las actuaciones energéticas».