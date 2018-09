«El Principado debe volver a invertir en investigación. Ahora reina el desconocimiento» Eva María Llera. / C. SANTOS Eva María Llera - Premio Nobel de la Juventud y exdirectora general de Pesca del Principado de Asturias «No solo no han hecho caso del criterio de los investigadores, sino que, para evitar protestas, concedieron todo lo que la gente les pidió» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 20 septiembre 2018, 01:37

Un brillante trabajo sobre unos fósiles conocidos como ammonites le valió el Premio Nobel de la Juventud en 1971, convirtiéndose así en la única española a la que se le ha concedido tan prestigioso galardón. Eva María Llera comenzaba entonces una carrera plagada de investigaciones, publicaciones e incluso un coqueteo con la gestión política como directora general de Pesca del Pincipado. Medio millar de ponencias después, la última la que impartió ayer en el anfiteatro del recinto ferial durante la X Congreso de Bioética, Llera disfruta de su merecida prejubilación con «una tranquila vida junto al mar», pero sin perder comba de la actualidad política y medioambiental.

-¿Cómo valora esta cita?

-Me parece de una categoría impresionante. Se trata de un congreso mundial y ya es el décimo que se organiza, lo cual es muy importante. Un congreso de bioética que se dedica a varios campos, enfocado a la juventud, y con especial atención al medio ambiente es algo trascendental.

-Un medio ambiente en una situación límite.

-Sí, estamos en un momento absolutamente crítico en el que ya hay que dar la voz de alarma. Se han creado muchos productos (plásticos, diésel...) y ahora se quiere dar marcha atrás de repente. Eso no puede ser así, sino que hay que tomar medidas de poco en poco. Es cierto que estamos abusando de los plásticos, pero ni siquiera así los podemos eliminar radicalmente, sin una concienciación previa desde la infancia.

-¿Qué medidas debería tomar Asturias para contribuir a luchar contra este cambio?

-Bueno, Asturias es parte del planeta y también tiene ciertas responsabilidades en este sentido que precisan de una gestión correcta. Una cosa que me ha llamado mucho la atención últimamente es la gestión de los plumeros de la pampa. No estoy muy de acuerdo en cómo se está gestionando. Se está gastando mucho dinero en luchar contra una planta que se reproduce mucho más rápido de lo que tardan en ir eliminando ejemplares. Esa no es la estrategia y es un dinero que se puede destinar a otros servicios sociales. Hace unos años, cuando yo era directora general de Pesca, tuvimos un problema similar con unas algas invasoras que acapararon mucho espacio marítimo. La premisa es que no se puede erradicar este tipo de especies por mucho que se quiera. Es como luchar contra una pared. Sin embargo, nos dimos cuenta de que ellas mismas se llegan a estabilizar y a retrotraerse. Hubo unos años en que Poniente era un mar de algas, pero tiempo después las propias plantas fueron desapareciendo. En estos casos vale más ser cauto y paciente.

-¿Se deben este tipo de invasiones a efectos provocados por el cambio climático?

-Claro. Cuanto más sigamos manteniendo esta situación más especies desaparecerán. Tanto la fauna como nuestras costumbres corren el riesgo de cambiar. Estamos recortando plazos mucho más velozmente de lo que los propios expertos consideraban. Hablaban de que en cien años subiría casi un grado la temperatura mundial, y en apenas doce meses ya hemos cumplido esa previsión futura. Es muy grave.

-¿Qué responsabilidad tienen las administraciones públicas en todo esto?

-Potencialmente toda, pero pienso que hay bastante dejadez, desconocimiento y falta de inversión en investigaciones. En mi época como directora de Pesca, en Asturias éramos los líderes en este aspecto. Hacíamos estudios de todo tipo y trabajábamos los datos para después aportárselos al político y comenzar a trabajar y tomar medidas. Nosotros dictábamos como se hacían las cosas. Ahora ya no es así. Están dominando los pescadores y nadie pregunta a los investigadores, que han sido relegados a la nada.

-¿No le interesa al Principado poner freno a esa situación?

-Claro, pero lo tenía que haber visto antes. Cuando nosotros empezamos era un buen momento para empezar a hacer las cosas bien y haber seguido el criterio de los investigadores. Pero no solo no nos hicieron caso sino que, para evitar protestas, concedieron todo lo que la gente les pedía. Al entrar en política me di cuenta de que los políticos son políticos y solo se preocupan por las disputas de poder. Actualmente sigue habiendo mucha investigación guardada o pendiente de sacar.