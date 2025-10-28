El Principado no consigue aplacar la desconfianza vecinal sobre el vial del puerto de Gijón
El consejero Alejandro Calvo, en el consejo social, confía en que la alternativa por Aboño se impulse con la licitación de obras en 2026, pero reconoce que el proyecto trascenderá a «gobiernos y legislaturas»
Gijón
Martes, 28 de octubre 2025, 21:58
«El desistimiento de un vial genera una pérdida de credibilidad muy grande, pero estos dos proyectos son la manera de devolver la confianza a ... Gijón». El consejero de Movilidad, Medioambiente y gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, participó esta tarde en la mesa de trabajo del Consejo Social en torno al vial de Jove que se realizado esta tarde en el Ayuntamiento de Gijón.
Durante la misma, informó de los «avances» que se han llevado a cabo desde su consejería. En primer lugar trasladó que la licitación del tamo Lloreda-Veriña, que se había retrasado debido a los trámites medioambientales, ya «está lista» y espera «a la financiación del Gobierno de España». Algo, que confía el consejero ocurra en 2026. Este tramo supone una pieza fundamental para poder construir una alternativa de futuro con mayor capacidad por Aboño.
En segundo lugar ha puesto sobre la mesa la humanización de la avenida Príncipe de Asturias, donde se ha redactado un proyecto por la empresa pública INECO, que también está lista para ser licitada. Asimismo, ha explicado que ya ha trascendido el estudio de viabilidad del vial por Aboño.
A pesar de lo explicado por Calvo, esto no logró aplacar el excepticismo de los vecinos. «Solo vemos estudios, proyectos y más proyectos que nunca se materializan», lamentó Maite Martín, representante de la Federación de Vecinos de Gijón (FAV). «Pensábamos que se nos iba a presentar algo en firme, pero nada ha cambiado, seguimos igual que hace un año» afeó Martín y criticó que los camiones con materiales peligrosos sigan atravesando La Calzada.
