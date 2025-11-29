El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aparcamiento de El Náutico, en Gijón. Paloma Ucha

El Principado se desmarca del mensaje crítico del viceconsejero de Infraestructuras a la Unión de Comerciantes de Gijón

«Es un mensaje personal», dicen desde el Gobierno, que respaldan el acuerdo de los comerciantes con Telpark para que ofrecer media hora gratis de aparcamiento a los clientes de negocios de proximidad

Elena Cuesta

Gijón

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:12

El Gobierno del Principado se desmarca del 'tuit' del viceconsejero de Infraestructuras en el que criticaba a la Unión de Comerciantes de Gijón por ofrecer aparcamiento gratuito para impulsar el comercio local, lo califican como «mensaje personal» y aseguran que no «no refleja la posición del Gobierno». «Queremos reafirmar nuestro compromiso con el comercio local y compartimos plenamente la necesidad de apoyar al comercio local y facilitar al máximo el acceso a los establecimientos, especialmente en estas fechas de gran actividad», señalan en un comunicado.

El viceconsejero Jorge García criticó en la red social X que «no se incentivaran recargas de tarjetas de transporte como CONECTA o EMTUSA» y afirmaba que el acuerdo para poder aparcar gratis media hora contribuiría a saturar «aún más de coches las calles de la ciudad».

Desde el Gobierno del Principado se muestran contundentes al manifestar que «reconocemos que no corresponde a los comerciantes asumir la carga de resolver los problemas de movilidad» y abundan en la «disposición a seguir trabajando con todas las administraciones y entidades que compartan el objetivo de fortalecer el comercio de proximidad y contribuir al dinamismo económico y social de Asturias».

La Unión de Comerciantes agradecen el espaldarazo del Principado. «Entendemos que el mensaje publicado en redes sociales por el viceconsejero responde únicamente a una opinión personal y no refleja la posición del Gobierno». Y añaden: «Estamos abiertos a mantener una reunión con el viceconsejero para explorar nuevas vías de colaboración vinculadas al transporte y movilidad en la línea de aquellas medidas que puedan favorecer la llegada de clientes y la dinamización del comercio local en todo el territorio asturiano».

