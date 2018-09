El Principado estima que el aire es un 20% menos sucio tras cuatro años de medidas Boina de aire sucio al atardecer sobre la zona oeste. / PABLO ENTRIALGO Deja fuera del balancea parte de la zona oeste, donde confía en que la mejora llegue con los 186,5 millones que invertirá Arcelor RAMÓN MUÑIZ Gijón Domingo, 30 septiembre 2018, 01:34

La Calzada había respirado más micropartículas de las que permite la legislación. Era una tacha de la que informar al Ministerio de Medio Ambiente, reconocer ante la Comisión Europea y que además traía deberes. El 5 de agosto de 2014 el Principado aprobó lo que bautizó como «plan de mejora» para Gijón, 22 medidas que se imponía a sí mismo y también a la Autoridad Portuaria y a las grandes industrias del concejo. ¿Cuál es el resultado cuatro años y otros dos planes más tarde? La Consejería de Medio Ambiente calcula que la polución del aire ha menguado en todo el concejo«más de un 20%», pero deja al margen de esa estimación a la que es la gran batalla de los próximos años: El Lauredal y Jove.

«No podemos obviar que ahí tenemos valores muy altos, los tenemos identificados y estudiado su origen», expone Elena Marañón, directora general de Prevención y Control Ambiental del Principado. «Hemos avanzado mucho, sobre todo en la zona portuaria; nuestra relación con las empresas es más intensa y proactiva, pero no se puede negar que ElLauredal está dando valores relativamente altos», asume. A la administración, eso sí, le falta conocimiento para determinar si la concentración de micropartículas empeoró o no en este parque de La Calzada, dado que no fue hasta 2015 cuando comenzó a tomar las primeras muestras.

Los resultados «están por encima de lo deseable; es uno de los problemas que afrontamos», indica la directiva de Medio Ambiente. En agosto el departamento divulgó un estudio que pone nombre y apellidos al origen de esa polución. Pasadas al microscopio las tomas realizadas durante tres meses de otoño y uno de diciembre de 2017, resulta que el 58% de las micropartículas de tipo PM10 tenían origen siderúrgico.

En el Principado asumen que la investigación no da una imagen completa de lo que ocurre a lo largo de todo el año, que en función del viento el peso de ArcelorMittal puede variar, pero entienden que el resultado es elocuente. También avalan el calendario acordado con la empresa para los próximos años. «Las inversiones que tiene programadas ArcelorMittal van a tener ahí mucho impacto», confía Marañón.

Alude al Plan de Inversiones de la multinacional, calendario con cuatro grandes hitos. El pasado año la compañía que preside Lakshmi Mittal dedicó 8,5 millones a la instalación de dos electrofiltros por vía húmeda para reducir las partículas de gas liberadas a la atmósfera y a otra serie de mejoras en los convertidores y las campanas de cierre.

El gran cambio está, no obstante, por llegar. La reconstrucción de las baterías ha superado el trámite ambiental y tiene previsto coger ritmo para entrar en funcionamiento el otoño del año que viene, tras 130 millones de esfuerzo. El calendario de mejoras en el sínter se prolonga hasta diciembre de 2022 y requiere 40 millones. En los hornos altos la instalación de captadores de polvo, filtros y otros dispositivos se llevará 16,5 millones, entre este y el próximo curso.

En total, 186,5 millones aún por venir para lograr un proceso productivo menos lesivo con el aire gijonés.La cifra es notable, más si se tiene en cuenta que desde la aprobación del primer plan de calidad, en 2014, administraciones y empresas han ejecutado mejoras con una inversión conjunta ejecutada de 26,4 millones.

Los propósitos de aquel primer plan, sumados a los que marcó el que le sucedió a partir de 2017, desembocaron en los estudios públicos que hoy dicen de dónde vienen esas micropartículas, y en qué cantidad. También cómo afectan las concentraciones a la salud de los gijoneses. El Ayuntamiento instaló paneles informando de la situación de la polución por diferentes puntos de la ciudad y ahora existe una aplicación (AsturAire) que ofrece los datos en directo al teléfono móvil.

Los estibadores del granel tienen un manual de maniobras más estricto para evitar que levanten polvo y, por la misma razón, en las explanadas de la siderúrgica y los parques de carbones se van instalando lavarruedas y se amplían las zonas pavimentadas. En el complejo portuario las pantallas vegetales están dando buen resultado y se analizan las opciones para ampliarlas y los permisos a las industrias incluyen la obligación de aminorar su producción los días en los que se acumulen más micropartículas en el aire.

El plan 2014-2017 se da por liquidado, con una movilización total de 13,4 millones y cuatro medidas que se culminaron fuera de ese plazo.Desde el verano de 2017 rige otro programa cuya ejecución a estas alturas Medio Ambiente cifra en el 65%. Marañón asume que queda trabajo, que «quizás todo esto se tenía que haber hecho antes», pero ve también resultados concretos: «La estación de la avenida de la Argentina, la que motivó aquel primer plan, no volvió a exceder los valores legales. Si no lográsemos avances con todo lo que estamos haciendo sería para volverse locos».