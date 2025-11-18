El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente Adrián Barbón y el consejero Ovidio Zapico con la alcaldesa de Llanera, Eva Pérez, y el portavoz de IU en el concejo, Gonzalo Bengoa, este lunes durante la visita a una promoción pública. E. C.

El Principado ofrece subir el módulo de la vivienda protegida menos del 20% y compensar con créditos

Los promotores rechazan el acuerdo y emplazan a la consejería a concretar su propuesta de líneas de financiación vinculadas al Plan Estatal de Vivienda

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:10

La reunión de la mesa de vivienda de la concertación social, en la que se dieron cita este lunes Principado, Fade, sindicatos y el representante ... legal de la patronal de la construcción CAC-Asprocon, concluyó sin acuerdo sobre la revisión al alza del módulo de la vivienda protegida en Asturias.

