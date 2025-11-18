El Principado ofrece subir el módulo de la vivienda protegida menos del 20% y compensar con créditos

La reunión de la mesa de vivienda de la concertación social, en la que se dieron cita este lunes Principado, Fade, sindicatos y el representante ... legal de la patronal de la construcción CAC-Asprocon, concluyó sin acuerdo sobre la revisión al alza del módulo de la vivienda protegida en Asturias.

Según ha podido saber EL COMERCIO, el consejero Ovidio Zapico, y el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, ofrecieron a los promotores asturianos una subida del módulo por debajo del 20% que el sector está reclamando como mínimo para adecuarla a la realidad de los costes de construcción. Y para compensar ese menor incremento del módulo y garantizar la viabilidad de la vivienda protegida en Asturias, el Principado ofreció también llegar a los niveles exigidos por los empresarios a través de líneas de financiación vinculadas al Plan Estatal de Vivienda, que movilizará 220 millones de euros en Asturias hasta 2030.

Las partes no cerraron ningún acuerdo y se emplazaron a seguir dialogando más adelante para concretar la propuesta del gobierno regional, ya que el Plan Estatal de Vivienda está ahora en fase de borrador y está previsto que antes de final de año el Gobierno central reúna de nuevo a las comunidades autónomas para conseguir la adhesión mayoritaria de los territorios al mismo.

El precio máximo de la vivienda protegida se sitúa actualmente en todo el territorio asturiano, incluido Gijón, en 2.124 euros por metro cuadrado. Ese módulo lleva pendiente de actualización desde enero de 2023 y desde el sector de la construcción se apunta como uno de los motivos principales que están lastrando el desarrollo de nuevas promociones de vivienda protegida.

La Consejería de Vivienda del Principado, en manos de IU, defiende llegar a un acuerdo sobre esta cuestión con los agentes sindicales y empresariales en el marco de la concertación social sobre la premisa de la defensa de un modelo equilibrado, que combine la viabilidad económica de las promociones con el cumplimiento del mandato del artículo 47 de la Constitución: «garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, y evitar su especulación».

El gobierno local está pendiente de que se actualice el precio del módulo de vivienda protegida para reactivar el Plan Llave con cuna nueva licitación que, tal y como adelantó EL COMERCIO, sumará nuevas parcelas a las de las primera fase que quedó desierta con el objetivo de movilizar suelo para 339 viviendas protegidas en el municipio gijonés.

El consejero asturiano de Vivienda, que envió la semana pasada una carta a la alcaldesa Carmen Moriyón, reiteró este lunes desde Llanera y al lado del presidente Adrián Barbón, su petición de «colaboración y coordinación» al Ayuntamiento de Gijón para que le ceda suelo para construir 300 viviendas públicas asequibles y que la ciudad «no se quede rezagada».