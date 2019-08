El Principado paraliza el acopio de graneles en los terrenos ubicados frente a El Muselín Granel apilado en el terreno situado a escasos cien metros de las primeras viviendas del barrio de El Muselín. / CAROLINA SANTOS Medio Ambiente detiene de forma temporal el apilado de barreduras, muy criticado por los vecinos de la zona por su contenido contaminante PABLO SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 2 agosto 2019, 01:28

El gobierno del Principado, por medio de la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, ha ordenado la paralización inmediata y de forma temporal del acopio de graneles en los terrenos ubicados a escasos 100 metros del barrio de El Muselín. La decisión, que llegó un mes después de que comenzasen las descargas en la zona, vino motivada por la inspección llevada a cabo por un técnico de Medio Ambiente, a quien no constaba que estas operaciones se estuvieran desarrollando. De hecho, en el día de ayer se trasladó al lugar un equipo de expertos a fin de tomar muestras y evaluar las características del terreno y del material depositado sobre él, en su mayoría graneles con alto contenido en mineral de hierro o carbón.

Según consta de forma oficial, el solar está arrendado por la empresa Tyc La Mata, quien, tal y como afirmaron vecinos y trabajadores de la zona, llevaría en torno a un mes descargando camiones de barreduras para que éstas fueran posteriormente cribadas y transportadas de nuevo. Una serie de operaciones para las que se requerirían acondicionamientos del solar de los que actualmente carece. En este sentido, los vecinos de El Muselín afirman que, en un primer momento, representantes de la empresa les tranquilizaron al afirmar que la zona solo sería utilizada para el aparcamiento de camiones y maquinaria. «Eso no nos suponía ningún problema, así que no nos opusimos. Cuando vimos que empezaban a entrar camiones a descargar las barreduras entendimos que nos habían mentido», afirma una de las vecinas, quien critica que el alto contenido de minerales que presentan los graneles amenaza de lleno la salud de quienes viven a escasos metros del terreno. «Con el viento, el polvo que nos llega es altamente contaminante. No puede hacerse esa descarga a escasos metros de las casas. Si se les permite, al final terminarán apilándolo entre vivienda y vivienda», critica.

Cuestión de salud

Desde el barrio de El Muselín se celebra la paralización de los acopios, aunque se muestran preocupados de que puedan volver a repetirse. «Ya tenemos dos depósitos de gasóil al lado de casa y una regasificadora a pocos metros en proyecto. Estamos hablando de nuestra salud. Es más importante que el interés de cualquier empresa», reivindican. Por su parte, el Puerto asegura que los terrenos en cuestión no son de su competencia, al ser propiedad de otra empresa, la cual los mantiene arrendados a Tyc La Mata.

Para los vecinos, esta situación se suma a una larga lista de reclamaciones y el sentimiento de abandono por parte de las administraciones, «especialmente la local», insisten.

«Da la sensación de que lo que pretenden es echarnos poco a poco. Pagamos impuestos igual que el resto de gijoneses, pero parece que no tenemos los mismos derechos», se quejan algunos de ellos, quienes denuncian constantemente la contaminación que sufren a diario y el descuido de las zonas comunes del barrio. «Cuando lavo el coche, no pasan dos horas y ya vuelve a estar lleno de polvo. Eso es lo que respiramos, polvo», aseguran desde El Muselín.