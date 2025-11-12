El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejero Ovidio Zapico y la directora general de Urbanismo, Laura López. José Simal

El Principado pide la cesión de suelo municipal para 300 viviendas públicas en Gijón al margen de Peritos

Defiende que tiene capacidad de gestión y financiación y advierte de que si no hay diálogo aplicará mecanismos para materializar el proyecto

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:53

«Estamos en condiciones de ponernos a construir otras 300 viviendas públicas en Gijón, además de las 250 de Peritos. Lo que necesitamos para ... que esto se pueda materializar es la cesión de suelo municipal, por lo que pedimos colaboración al Ayuntamiento». El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, defendió este miércoles que el Gobierno regional tiene capacidad financiera y de gestión para ampliar el parque público de vivienda gijonés e iniciar antes de finalizar el presente mandato la construcción de esas 300 viviendas. Serían pisos con preferencia para el alquiler asequible para rentas medias y trabajadores, en parcelas que el Consistorio gijonés ponga a su disposición.

