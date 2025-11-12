El Principado pide la cesión de suelo municipal para 300 viviendas públicas en Gijón al margen de Peritos

«Estamos en condiciones de ponernos a construir otras 300 viviendas públicas en Gijón, además de las 250 de Peritos. Lo que necesitamos para ... que esto se pueda materializar es la cesión de suelo municipal, por lo que pedimos colaboración al Ayuntamiento». El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, defendió este miércoles que el Gobierno regional tiene capacidad financiera y de gestión para ampliar el parque público de vivienda gijonés e iniciar antes de finalizar el presente mandato la construcción de esas 300 viviendas. Serían pisos con preferencia para el alquiler asequible para rentas medias y trabajadores, en parcelas que el Consistorio gijonés ponga a su disposición.

El consejero reivindicó los avances en el antiguo solar de Peritos, la declaración de zonas tensionadas para Cimavilla y La Arena, la reciente aprobación del programa 'Alquilámoste' y las actuaciones vinculadas al próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que van a movilizar más de 220 millones de euros en la región. Y como hace cada vez que tiene ocasión dejó caer que otros muchos concejos asturianos, «algunos de ellos gobernados por la derecha, como Oviedo», ya colaboran con el Principado para desarrollar vivienda pública. «No quiero que la ciudadanía de Gijón sea menos que la de Oviedo», remarcó.

Pero en el caso de que esa petición de colaboración al Ayuntamiento se dilate en el tiempo y no se concrete el diálogo, el consejero de IU advirtió que la consejería está dispuesta a «estudiar los mecanismos necesarios para poder llevar adelante este proyecto. Es un empeño político», afirmó.

Zapico realizó estas manifestaciones desde el edificio administrativo del Principado en Poniente durante la presentación de un estudio del mercado de suelo y vivienda en la ciudad, que ha sido elaborado por el equipo del Indurot de la Universidad de Oviedo. La directora general de Urbanismo, la arquitecta Laura López, fue la encargada de explicar dónde entiende el Principado que se podría impulsar la construcción de vivienda asequible. El estudio identifica las zonas de mayor vulnerabilidad urbana que se concentran en el sur, en ámbitos como el poblado de Santa Bárbara, o en los llamados 'Tocotes' de El Llano, Contrueces y La Calzada.

Y entre las propuestas se plantean intervenciones urbanísticas por distritos. En El Natahoyo, en las antiguas ciudadelas proletarias colindantes con Naval Gijón donde el PGO prevé 350 viviendas, el Principado propone colaborar conjuntamente con Ayuntamiento e iniciativa privada con una planificación que incluya realojos en paralelo al proyecto de Naval Azul para evitar la gentrificación en la zona.

Y las zonas donde lo tendría más fácil para construir vivienda pública si el Ayuntamiento le cede suelo sería al sur, en Perchera-La Braña, en el entorno del futuro Hospital de Quirón, donde hay una parcela con capacidad para 159 viviendas vinculada al Plan Llave (la bolsa de suelo disponible en ese barrio permitiría construir hasta 606) y las 262 viviendas para alquiler asequible en los dos aparcamientos en el entorno del Albergue Covadonga.

Respecto al Plan Llave, el consejero volvió a mostrarse muy contundente en su rechazo. «Nunca se tuvo en cuenta nuestra opinión sobre cómo ir construyendo ese plan. Nos enteramos de él a través de los teletipos», recriminó. «Eso sí, cuando ya estaba lanzado, vinieron a pedirnos que se detrayeran partidas de las ayudas al alquiler para dárselo a empresas constructoras», afeó. Y prosiguió: «Mientras siga siendo consejero no colaboraré en nada que favorezca la usura y especulación».

Sobre la revisión del precio del módulo de la vivienda de protección, congelado desde enero de 2023, insistió que el módulo crecerá, pero siempre por debajo del incremento de los salarios en estos casi tres años.