El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, y la directora general de Urbanismo, Laura López, durante su comparecencia del miércoles en el edificio administrativo de Poniente para presentar el estudio del mercado de suelo y vivienda en Gijón elaborado por el equipo del Indurot de la Universidad de Oviedo. José Simal

El Principado remite por carta a Carmen Moriyón su petición de suelo para 300 viviendas asequibles y que Gijón «no quede rezagado»

El gobierno local le responde: «Si quieren de verdad la cesión de parcelas, que se comprometa con los gijoneses con tiempos y con presupuesto»

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:34

Transcurridas apenas 24 horas desde que el Principado solicitó al Ayuntamiento de Gijón suelo municipal y colaboración para construir 300 viviendas públicas asequibles, esta ... administración ya ha formalizado dicha petición por vía epistolar. El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha remitido hoy una carta a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en la que reitera la voluntad del Gobierno del Principado de avanzar, de manera inmediata, en la construcción de nueva vivienda pública en el concejo.

