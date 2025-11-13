El Principado remite por carta a Carmen Moriyón su petición de suelo para 300 viviendas asequibles y que Gijón «no quede rezagado»

Transcurridas apenas 24 horas desde que el Principado solicitó al Ayuntamiento de Gijón suelo municipal y colaboración para construir 300 viviendas públicas asequibles, esta ... administración ya ha formalizado dicha petición por vía epistolar. El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha remitido hoy una carta a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en la que reitera la voluntad del Gobierno del Principado de avanzar, de manera inmediata, en la construcción de nueva vivienda pública en el concejo.

En la misiva, Zapico reitera que su departamento cuenta con la capacidad técnica, financiera y de gestión necesaria para promover al menos 300 nuevas viviendas públicas en la ciudad de Gijón, además de las 250 que ya se ejecutan en el antiguo solar de Peritos.

Para materializar este compromiso, el consejero juzga imprescindible que el Ayuntamiento ponga a disposición del Principado suelo de titularidad municipal apto para uso residencial, en condiciones de cesión y colaboración similares a las que ya se aplican en otros concejos.

El titular de Vivienda lamenta que, más de un año después de que la Dirección General de Vivienda trasladase por primera vez su disposición a construir nuevos pisos públicos en la ciudad, no se hayan producido avances efectivos en la identificación ni en la cesión de suelos municipales. «Esta situación supone una pérdida de tiempo valioso y una oportunidad desaprovechada para dar respuesta a la creciente demanda de vivienda asequible por parte de la ciudadanía gijonesa», señala Zapico en su escrito dirigido a la regidora.

Además, Zapico solicita formalmente la colaboración del Ayuntamiento de Gijón para identificar y poner a disposición del Principado terrenos municipales susceptibles de destinarse a vivienda pública. También emplaza al Consistorio a celebrar una reunión técnica y política en los próximos días con el fin de definir de manera conjunta las fórmulas de colaboración y los calendarios de actuación.

«El Gobierno del Principado mantiene su compromiso firme con la ciudadanía gijonesa y su decisión de ampliar el parque público de vivienda en la ciudad, evitando que Gijón quede rezagado respecto a otros concejos asturianos en el desarrollo de políticas de vivienda social y asequible», añade Zapico en su carta.

Réplica municipal instantánea

Por su parte, el concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno local gijonés, Jesús Martínez Salvador, recordó que ayer tendió la mano al Principado para ceder suelo público donde construir vivienda protegida, pero todo ello condicionado a obtener unas garantías por escrito en las que se comprometieran plazos y financiación para desarrollar esas viviendas y demostrar que sus intenciones son reales.

«La respuesta del consejero es una carta pidiendo una nueva reunión en la que acusa al Ayuntamiento de perder tiempo y en la que no hace mención a si tiene pensado firmar ese compromiso explícito», recriminó.

«Es la viva imagen de la mala política, la de no hacer nada con tal de que parezca que lo están haciendo. El consejero es incapaz de ejecutar su presupuesto y de trabajar con compromisos y encima la culpa la tenemos el resto», criticó Martínez Salvador. «El Ayuntamiento de Gijón le salvó los pisos de Peritos y le salvará lo que sea necesario para que en Gijón se construya vivienda protegida, pero por lo menos que no maree y aporte algo más que sectarismo», agregó.

«Un problema como el de la vivienda no admite estos rodeos políticos. Si quieren de verdad la cesión de las parcelas, que se comprometa con los gijoneses con tiempos y con presupuesto. Si a la reunión no trae ese compromiso, querrá decir que todo es humo», zanjó el edil de Foro.