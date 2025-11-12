El Principado somete a información pública el proyecto del nuevo enlace de Roces entre la AS-II y la A-8, en Gijón Abre el plazo de un mes para presentar alegaciones a una reordenación viaria cuyo diseño fue adjudicado hace más de un año a la empresa Antea Iberolatam

Marcos Moro Gijón Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:08

El Principado ha iniciado el trámite para someter a información pública el proyecto del nuevo enlace entre la AS-II y la ronda sur de la autovía del Cantábrico (A-8), a la altura de Roces, en Gijón, que incluye dos glorietas sobre la vía de alta capacidad autonómica para mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico. Estas obras de reordenación viaria, que el gobierno regional confía en licitar en 2026, superarán los 3,7 millones de inversión.

El Boletín Oficial del Principado (BOPA) publica hoy la apertura del proceso de información pública, trámite previo a la licitación de las obras, que abre un plazo de un mes para presentar alegaciones al proyecto, que fue adjudicado hace año y medio a la empresa Antea Iberolatam.

La actuación propuesta consiste en remodelar los dos nudos actuales de conexión entre ambas vías con el fin de ofrecer una solución más sencilla para los conductores y lograr una circulación más fluida de los vehículos procedentes de la A-8 en su incorporación a la AS-II.

El proyecto consiste en la creación de un enlace en forma de pesa que incluirá dos glorietas de 44 metros de diámetro, con dos carriles de cuatro metros de ancho, así como la adaptación de los viales a la nueva intersección. Para ello, será necesario ampliar un paso inferior y actuar sobre la obra de drenaje a través de la que discurre el arroyo de Tremañes. Además, se implantarán tres carriles segregados que permitirán una conexión directa entre las dos autovías sin necesidad de pasar por las glorietas.

El enlace de Roces conecta el tramo de circunvalación de la A-8, de titularidad estatal, y la AS-II (autovía de la Industria), de titularidad autonómica, a la altura del punto kilométrico 382 de la autovía del Cantábrico, y del kilómetro 24 de la autovía industrial, en el entorno periurbano de Gijón/Xixón. Esta confluencia de tráficos hace del nudo de Roces un punto clave en cuanto a la seguridad vial.

Necesidad de expropiaciones

La construcción de estas dos rotondas va a exigir una pequeña expropiación y el Principado está viendo posibilidades de negociación para agilizar esa fase.

Si este ya era antes un nudo muy importante, porque sobre todo iba a dar facilidad de tráfico hacia la autovía de titularidad regional, ahora su necesidad todavía es mayor, para reorganizar tráficos hacia Tremañes y hacia Roces, con el crecimiento de la zona comercial entorno a Alcampo y también del propio barrio de Nuevo Roces que, entre otras tiene una salida natural hacia la AS-II a través de la rotonda de Decathlon y Alcampo.

La redacción del proyecto de remodelación del enlace forma parte de los acuerdos suscritos entre el Principado y el Ministerio de Fomento en 2019 para realizar los estudios necesarios que permitan definir y construir las estructuras pertinentes para mejorar la conexión entre la red de carreteras del Estado y la autonómica en la zona central de Asturias. Dentro de ese protocolo también figuraba la redacción del proyecto del enlace de Robledo por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que está actualmente en fase de evaluación ambiental.