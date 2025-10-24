El Principado trabaja ya en el nuevo vial al Puerto de Gijón que liberará El Empalme

El Gobierno del Principado intenta avanzar en la alternativa al fracasado vial de Jove en todos los aspectos que dependan de la Administración regional, aunque ... el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, asegure que es el Estado el que va a «liderar» a partir de ahora el nuevo proyecto vinculado a la mejora de los accesos al Puerto de Gijón por Aboño, cuyo estudio de viabilidad ha sido encargado por el Ministerio a la ingeniería estatal Ineco, tal y como adelantó EL COMERCIO.

El Principado, cuyo consejero de Movilidad ha sido invitado por el Ayuntamiento de Gijón a la mesa de trabajo sobre el vial de Jove, adscrita al Consejo Social, del próximo martes, ya se ha puesto manos a la obra. En los últimos días, la Consejería ha desarrollado una serie de trabajos en el nudo de El Empalme, en el concejo de Carreño, encaminados a la redacción del proyecto de un nuevo vial hacia Aboño destinado a evitar que el tráfico pesado llegue a la actual rotonda.

Fuentes de la Consejería de Movilidad del Principado han asegurado a EL COMERCIO que «se han realizado vuelos de dron en la zona que han permitido realizar un levantamiento topográfico y nube de puntos en 3D como documento de base para la redacción del proyecto de un nuevo vial segregado que facilite el acceso director a la GI-1 desde Gijón, sin interferir en el nudo de El Empalme.

Las mismas fuentes comentan que «como paso previo» a este trabajo, se tuvo que llevar a cabo «la aclaración, delimitación y estacado de las parcelas de titularidad autonómica y el posterior desbroce y limpieza de todas las parcelas del Principado».

Estos trabajos coinciden con el planteamiento defendido por Alejandro Calvo que considera compatible el liderazgo del ministerio, recurriendo a la ingeniería estatal Ineco, pero que desarrollando una solución diseñada por los técnicos del gobierno regional durante el último año, el tiempo que ha pasado desde el carpetazo ministerial al vial de Jove.

La solución aportada por el Gobierno del Principado, en cuyo estudio de viabilidad trabaja el Ministerio, pasa por desdoblar la carretera AS-19 hasta El Empalme (Carreño) y continuar por la GJ-1 para acceder a El Musel por el túnel de Aboño que lleva cerrado desde 2012 y que cuesta 8 millones reabrirlo. El consejero espera que el Ejecutivo central licite de inmediato, en cuanto obtenga el permiso ambiental correspondiente, el esperado desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña.