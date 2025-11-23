Los principales aparcamientos subterráneos del centro de Gijón subirán sus tarifas un 3,1% en 2026

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Gijón prevé aprobar el martes las nuevas tarifas para cinco de los principales aparcamientos subterráneos del centro de ... Gijón, explotados en régimen de concesión en suelos públicos. Sus precios subirán un 3,1%, incremento se corresponde con la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) entre octubre de 2024, fecha de la anterior revisión, y octubre de 2025. La medida afecta a los parkings de la plaza del Seis de Agosto, el paseo de Begoña, los Jardines del Náutico, la plaza de Europa y el parque de la Fábrica de Gas.

El aparcamiento subterráneo de la plaza del Seis de Agosto está gestionado por la empresa Apk76 Aparcamientos, que el año pasado absorbió a Centro Parking SA, adjudicataria del contrato de concesión suscrito en 1987. El precio por minuto dentro de los primeros 23 minutos de uso pasará de 0,070 a 0,072 euros, y el de cada minuto adicional de 0,0141 a 0,0145. Estacionar durante una hora pasaría por tanto de 2,14 a 2,21 euros.

En el paseo de Begoña, explotado en la actualidad por Acvil Aparcamientos (Parkia), el precio por minuto pasará de 0,036 a 0,037 euros, lo que supone que una hora subirá de 2,16 a 2,22 euros. El máximo diario pasará de 21,63 a 22,30 euros. Y también se actualizan al alza los abonos mensuales: el de horario diurno, de 109,67 a 113.07 euros; el nocturno, de 57,71 a 59,50 euros; y el válido las 24 horas del día, de 138,47 a 142,76 euros.

En los Jardines del Náutico la empresa Empark pasará a cobrar cada minuto de estacionamiento a 0,036 euros, frente a los 0,035 actuales, lo que en una hora supone pasar de 2,10 a 2,17 euros. Y en el subsuelo del parque de la Fábrica de Gas esta misma empresa pasará de una tarifa de 0,033 euros por minuto a 0,034. O, lo que es lo mismo, la hora se encarecerá de 2 euros redondos a 2,06.

El listado de aparcamientos que aplicarán esta subida del 3,1% lo completa el de la Plaza de Europa, de Apk9 Aparcamientos, que tiene tarifas por tramos. En la primera media hora el minuto pasará de 0,043 a 0,044 euros; en la siguiente, de 0,021 a 0,22; en la segunda hora, de 0,032 a 0,033; y a partir de dos horas, de 0,027 a 0,028. Esto se traduce en que la primera y la segunda hora subirían de 1,94 a 2 euros; y las posteriores, de 1,65 a 1,70. El precio por todo un día pasará de 16,52 a 17,03 euros y el abono mensual subirá de 211,50 a 218,06 euros.