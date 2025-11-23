El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al Sporting se le terminan las excusas
Un coche accede al aparcamiento subterráneo del Náutico. Paloma Ucha

Los principales aparcamientos subterráneos del centro de Gijón subirán sus tarifas un 3,1% en 2026

El incremento equivale a 6 o 7 céntimos por cada hora de estacionamiento y será aprobado en la junta de gobierno al ser concesiones municipales

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:12

Comenta

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Gijón prevé aprobar el martes las nuevas tarifas para cinco de los principales aparcamientos subterráneos del centro de ... Gijón, explotados en régimen de concesión en suelos públicos. Sus precios subirán un 3,1%, incremento se corresponde con la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) entre octubre de 2024, fecha de la anterior revisión, y octubre de 2025. La medida afecta a los parkings de la plaza del Seis de Agosto, el paseo de Begoña, los Jardines del Náutico, la plaza de Europa y el parque de la Fábrica de Gas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Es oficial: primera persona en el mundo que muere tras contraer gripe aviar H5N5
  2. 2 El Ayuntamiento de Gijón aprobará en diciembre «la mayor oferta pública de empleo de su historia», con 79 plazas
  3. 3 Tragedia minera en Cangas del Narcea: Óscar, un enamorado de la montaña y de los animales
  4. 4 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  5. 5 Tragedia en una mina de Cangas del Narcea: Anilson, un caboverdiano al que la mina ya le arrebató un hermano
  6. 6 Susto en la calle Manuel Llaneza en Gijón por un incendio en un piso
  7. 7 Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas
  8. 8 La reaparición en televisión de Consuelo Berlanga: «Mi marido ha sido mi gran secreto; su muerte fue un shock»
  9. 9 Vandalizan la peana de la Pitufa karateca que da la bienvenida a Pola de Siero
  10. 10

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los principales aparcamientos subterráneos del centro de Gijón subirán sus tarifas un 3,1% en 2026

Los principales aparcamientos subterráneos del centro de Gijón subirán sus tarifas un 3,1% en 2026