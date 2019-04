¿Cuáles son los principales beneficios de la Ortodoncia?

Masticar con dificultad, bruxismo, dolores de cabeza o problemas de pronunciación son consecuencia de una dentadura mal desarrollada que pueden corregirse con ortodoncia. PUBLIRREPORTAJE Martes, 2 abril 2019, 04:03

La ortodoncia es uno de los tratamientos a los que los pacientes suelen recurrir por razones estéticas, pero existen serias dolencias que afectan a la salud y calidad de vida que pueden requerir el uso de aparatos de ortodoncia.

La dentadura es el primer eslabón del aparato digestivo. Cuando los dientes no encajan correctamente porque la dentadura no se ha desarrollado de forma adecuada surgen dificultades a la hora de masticar o morder que acaban provocando dolores de cabeza y musculares, bruxismo, deterioro prematuro de los dientes con mayor desgaste, problemas de encías, pérdida de dientes, etc. Por no hablar de las dificultades para mantener una correcta higiene dental; incluso, para articular y pronunciar algunas palabras correctamente.

La ortodoncia corrige las malformaciones y anomalías que dificultan la oclusión del paciente, ya sean dentales o maxilares. Con una correcta oclusión y posición de los dientes no sólo el hueso y las encías estarán más saludables sino que también aliviará las posibles presiones en la articulación mandibular, el desgaste de las piezas será menor y la limpieza bucal será más efectiva, reduciendo el riesgo de caries y de contraer algún otro tipo de enfermedad periodontal.

De todos estos beneficios se desprende una mejor salud oral y calidad de vida del paciente. Razones que desde Clínica Ibaseta recomiendan tener en cuenta a la hora de valorar un tratamiento de ortodoncia, más allá de tener una sonrisa bonita, aunque sea ésta una de las ventajas más visibles.

Si se sospecha que se tiene alguno de los síntomas descritos, conviene consultar al Dr. Ibaseta, quien valorará si está indicado o no un tratamiento de ortodoncia.

Implicado en todas las áreas de la Odontología, con reconocida proyección nacional e internacional en el campo de la ortodoncia, la Clínica Ibaseta ofrece una amplia variedad de opciones de tratamientos de ortodoncia, como brackets transparentes, bien cerámicos o de zafiro.

Al día en las últimas novedades de las distintas técnicas de tratamientos, cuenta con alternativas para aquellos pacientes más reacios a llevar brackets metálicos, como tratamientos de técnica lingual, con aparatos diseñados a medida para cada diente y paciente. Asimismo el paciente encontrará tratamientos con alineadores transparentes, y tratamientos con sistemas de autoligado.

En este sentido, Clínica Ibaseta colabora con la clínica del Dr, Juan Romero de Madrid, puntera en España en tratamientos con alineadores transparentes y lidera un estudio pionero en tratamientos ortopédicos con alineadores transparentes (en colaboración con doctores de Estados Unidos).

Recientemente, la clínica va a invertir en la compra de CBCT para diagnósticos avanzados y fusión con scanner dental para hacer tratamientos multidisciplinarios de diseño digital de la sonrisa