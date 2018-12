«El Príncipe Aliatar es muy de la comida de cuchara: de pote, fabes o unas simples lentejas» Arturo Muñiz posa en el patio interior de Casa Arturo. / A. GARCÍA Arturo Muñiz Claros. Hostelero «Uno de los problemas que tenemos los hosteleros es que somos muchos, no estamos bien informados y somos poco profesionales» VÍCTOR TREVIÑO GIJÓN. Miércoles, 26 diciembre 2018, 03:28

Hace cuatro décadas que, en su primera visita a Gijón, el Príncipe Aliatar se cruzó en su vida. Arturo Muñiz Claros (Gijón, 1949) es hostelero, expresidente de la Asociación de Hosteleros y actual copropietario del restaurante Casa Arturo, de La Guía. Su estrecha relación con el príncipe le permite conocer en profundidad a quien es hoy el mensajero de sus majestades los Reyes Magos de Oriente.

-Hace cuarenta años que conoció al Príncipe Aliatar...

-Sí, en 1979 llegó por primera vez a Gijón. Antes había otro príncipe, pero en ese año se optó por traer a Aliatar. Tiene un nombre más fácil de recordar y pronunciar para los niños. Hace muchos años era un guerrero que se acabó convirtiendo en el mensajero de los Reyes.

-¿Cómo se siente cada vez que viene a Gijón?

-Está muy contento con su contacto con los gijoneses. Ya ha cogido en brazos a niños de casi tres generaciones y yo creo que todavía tiene cuerda para rato.

-¿Qué supone para él desfilar delante de los gijoneses?

-Lo vive con mucha ilusión y mucha emoción al ver a tanta gente por las calles de la ciudad. Cuando acaba cada desfile ya está preparando el del año que viene. Estar en contacto con los niños y ver su ilusión es la cosa más bonita que puede existir. Pero también tiene sus complicaciones.

-¿Cómo cuáles?

-Algunos piden el juguete que está de moda, pero otros cosas más complicadas. Hay algunos que, por ejemplo, piden vivir en una familia en paz o que quieren que sus padres separados vuelvan a estar juntos... Incluso hace muchos años un niño no pedía nada porque tenía leucemia. Los niños son muy sinceros y en ocasiones plantean situaciones complejas. Yo creo que los chavales tienen menos temor de hablar con el Príncipe Aliatar que con los Reyes y por eso le cuentan estas cosas.

-Hábleme de hostelería, ¿cuál es la situación actual en Gijón?

-Ha cambiado. Antes todos vendíamos lo mismo. Ahora unos siguen con una cocina tradicional y otros apuestan por una cocina nueva y renovada. De todas maneras uno de los problemas que tenemos es que yo creo que somos muchos y, aún así, nos falta ser un poco más profesionales. Yo ya no sabría cómo hacerlo, pero algunas veces si tenemos dificultades es porque no estamos bien informados, tanto empresarios como trabajadores. Eso es lo que yo reclamaría, ser más profesionales.

-¿En qué sentido?

-En el de intentar tener más dinamismo a la hora de atender a la gente. No regalamos nada, lo cobramos todo y, por tanto, debemos ser profesionales de verdad. También creo que hay un exceso de establecimientos. Sobrevivirán los que realmente hagan las cosas bien. Estamos viendo estos días que están cerrando negocios centenarios de mucho caché y quizá sea esa la dificultad, que somos muchos.

-¿Y los puntos fuertes?

-Yo creo que son los productos de nuestra tierra. La gente viene a Asturias por el cariño de la ciudadanía y porque está muy a gusto, pero también porque la hostelería vende los productos típicos de la tierra. Lo importante es mantener nuestros orígenes y ofrecer un producto de calidad sin transformar mucho esa cocina. La gente que viene quiere comer los productos elaborados de forma tradicional.

-¿Cómo vive la Navidad el sector hostelero?

-Es una época en la que intentamos querernos todos, aunque muchas veces no sea cierto. Se juntan familias, viene gente que vive fuera a pasar unos días y la ciudad se transforma y con ello el sector hostelero y hotelero. Son fiestas maravillosas en las que hay un exceso de consumo y de ventas que hay que disfrutar.

-¿Cómo ha cambiado la hostelería en los últimos años?

-Ha cambiado porque la gente tiene otra forma de vivir. Salimos más a comer y hay más ambiente de salir a tomar un vino y continuación picar algo... Creo que hay nuevos establecimientos que se van adaptando. Lo mejor es que creo que podemos presumir de que en Gijón nuestros clientes son los número uno.

-La noche gijonesa también ha cambiado...

-Sí. Asturias vivió una transformación industrial y el sector de ocio tenía que tener otros horarios más amplios. Por eso, desde la Asociación de Hostelería tratamos de ampliar los horarios de cierre de los bares. Se consiguió pactando con el Principado y los ayuntamientos, pero quizá la noche esté un poco perdida. No creo que sea porque no haya establecimientos buenos, sino porque estamos haciendo un mal uso. Por ejemplo, hemos perdido discotecas y eso ha afectado. Las noches en Gijón ya no son lo que eran. Pero yo creo que son muy tranquilas y seguras, salvo algún caso aislado.

-¿Cómo recuerda su etapa al frente de la Asociación de Hosteleros?

-Fueron diecisiete años buenos. Tratamos de transformar el sector, que estaba un poco acabado. En ese momento hubo un impulso empresarial importante y el cambio de los horarios contribuyó a que el sector progresase. Fue una época de mucho diálogo y entendimiento para que la situación mejorase.

-¿Cuál es la debilidad gastronómica del Príncipe Aliatar?

-Es muy de la comida de cuchara. Del clásico pote, una buena fabada o unas simples lentejas.