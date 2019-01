«Al principio buscaba hacer un belén como el que teníamos en el colegio» Joaquín Álvarez muestra su belén preferido que tiene expuesto todo el año en su casa. / DAMIÁN ARIENZA A sus 76 años Joaquín Álvarez ha recopilado una de las mayores colecciones de nacimientos del país JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Sábado, 5 enero 2019, 03:15

Joaquín Álvarez comenzó reuniendo figuras para un belén que le recordara aquel que tanto le gustaba observar en el colegio 'Pepita Sierra', en la calle Santa Lucía, de Gijón, donde estudiaba de pequeño. El colegio ya no existe pero su afición por los nacimientos no hizo más que crecer hasta convertirse en la actualidad en uno de los mayores coleccionitas de todo el país.

«Comencé en los ochenta cuando entrenaba un equipo de voleibol e íbamos por toda Europa», recuerda. Al principio buscaba sobre todo escenas «del Misterio con el niño y de los Reyes, tanto en el camino como en la adoración» y después amplió el interés por todos los elementos típicos de los belenes.

Su casa es un auténtico museo. «Este de la sala lo tengo durante todo el año y algunos más también. Otros los pongo solo en Navidad», detalla. Algunas de las figuras están firmadas por conocidos artistas como J. May, de Madrid. También hay un pequeño nacimiento de porcelana fabricado a mano de Lladró que ocupa un lugar destacado en el mueble principal. Cuando realmente creció su colección fue cuando el equipo de voleibol al que entrenaba ascendió a división de honor y comenzó a viajar por toda España. «Aquí es donde más piezas he podido encontrar. Este de la sala lo encontré en Olot, pero donde más y mejores artesanos hay es en Málaga y Murcia, son estupendos». Uno de los belenes más peculiares que tiene Joaquín «es el compacto, ya no se encuentran belenes así, es pequeño, tiene un marcado carácter oriental y en su propia base incluye todo lo que uno pueda imaginar en un belén».

Piezas donadas

Actualmente asegura que ya no tiene tantos como antes, «ya no compro piezas nuevas, no me caben, solo voy reponiendo las que se rompen y he tenido que regalar algunos al colegio de la Inmaculada, al doctor Roberto Veiga y a una asociación de belenistas».

Joaquín Álvarez visita habitualmente exposiciones por toda la ciudad y este año destaca el del Instituto Jovellanos «el portal es una nave hundida y es precioso». Sin embargo no prevé un futuro halagüeño para los aficionados a los belenes «a la gente joven ya no le interesa esto, todo son árboles y Papá Noel, muy americano».

Entre misterios y anunciaciones también colecciona animales disecados, relojes de pulsera y plumas estilográficas de las que cuenta «más de cien».