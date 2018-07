«Al principio me parecía mal 'xilguerín', pero ahora firmo así» José Manuel González 'Xilguerín' y su esposa, Azucena Martínez, homenajeados en 'Luces de Ciudad' en el teatro Jovellanos en 2007 José Manuel González Valdés recibido varios homenajes de EL COMERCIO por su brillante trayectoria como tenor de tonada CH. TUYA GIJÓN. Domingo, 15 julio 2018, 01:18

González Valdés se llamaba José Manuel, pero su virtuosismo a la hora de interpretar 'El xilguerín parleru' le bautizó para la historia de la tonada asturiana como 'El Xilguerín'. Un apelativo que, él mismo reconocía, al principio le costó aceptar, pero que pronto asumió como firma propia. «Al principio, me parecía mal, pero ahora hasta firmo como 'El Xilguerín'», aseguraba en una entrevista concedida a EL COMERCIO en agosto de 2009.

Aquel día, Roces le entrega la 'Estrella de Oro', su máxima distinción. Un premio que él recogió con la humildad de la que siempre hizo gala, «no voy a decir que no me la merezco, porque igual me la quitan». Pero nadie se la quitó. Al ferroviario que, durante toda su vida profesional, controló los billetes de los usuarios de las rutas de Feve, los premios por su buen hacer ante el micrófano le llegaron muchas veces.

El decano de la prensa asturiana, en su tradicional Concurso de Tonada que cada verano llena la plaza Mayor, le homenajeó en 1997, como volvería a hacerlo en 1998, en aquel momento de la mano de las galas que organizaba en el Teatro Jovellanos Gonzalo Mieres, dentro del Aula de Cultura de este periódico.

Los expertos en tonada valoran de González Valdés «su extraordinaria garganta. Era capaz de elevar los agudos de tal manera que no solo le llamaban 'Xilguerín' por su brillante interpretación de 'El Xilguerín Parleru', sino porque parecía, realmente, un jilguero», asegura Ismael González.

Pero, sobre todo, recuerdan «su generosidad. Solo tenías que decir 'necesito que' para que él dijera que sí. Participó en todos los conciertos que se le pidieran, sin importarle el lugar o la hora. Daba gusto», recuerda emocionado González.

Funeral, hoy

Muchos de los que disfrutaron de su garganta privilegiada estuvieron ayer en el Tanatorio de Cabueñes. En la sala 12 le vela la familia hasta las 18 horas de hoy, cuando tendrá lugar la Celebración de la Palabra, una despedida a la que seguirá la incineración. El destino final de 'El Xilguerín' será reposar junto a los restos mortales de su esposa, Azucena Martínez, fallecida en enero y por la que nunca dejo de preguntar.