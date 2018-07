«Se priorizan cuestiones partidistas a las necesidades de la mayoría social de Gijón»

«He defendido en todo momento que la posición de Podemos sobre la moción de censura debe recaer en última instancia en los inscritos e inscritas en Podemos y que la decisión última debería emanar de la asamblea de Xixón Sí Puede. Así lo defendí durante la campaña electoral de las primarias de Podemos y así lo he defendido en el Consejo Ciudadano Municipal de ayer (por el lunes) en el que la propuesta de realizar una consulta sobre la misma cosechó tan solo seis votos». Así reivindica Verónica Rodríguez la postura del sector crítico sobre la moción en su extenso comunicado.

En su opinión, la posición del bloque oficial de su partido «prioriza cuestiones partidarias y partidistas a las necesidades de la mayoría social de la ciudad». La edil dimisionaria admite asimismo sentirse «responsable» de la incapacidad de Xixón Sí Puede para «levantar una alternativa municipalista que significara un cambio en la manera de hacer política» favoreciendo la participación ciudadana y rompiendo «relaciones clientelares». «Lejos de esto hemos repetido viejos clichés de la política que veníamos a cambiar», lamenta en su comunicado.

Se disculpa también en su adiós del Ayuntamiento del perjuicio que su decisión puede tener en el proyecto de Podemos, opción que ha defendido desde su creación. «Fui fundadora de esta organización y me he dejado la piel por levantar una alternativa popular de transformación, pero no puedo compartir ni defender desde un papel institucional los derroteros que se han emprendido desde Podemos en esta ciudad», sentencia Verónica Rodríguez, que considera incumplidas sus aspiraciones de «avanzar en la construcción de un mundo más justo e igualitario». Derivado de todo lo anterior renuncia «a seguir siendo parte de un proyecto» como Xixón Sí Puede que considera «fallido».