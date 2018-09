Acepta tres años y once meses de cárcel por golpear y acuchillar a unos vecinos en Gijón La Fiscalía ha accedido a rebajar la petición de seis años y nueve meses de cárcel porque antes de la vista el procesado había desositado la quinta parte de la indemnización pedida de 10.920 euros EFE Martes, 18 septiembre 2018, 17:18

El acusado de dos delitos de lesiones por golpear a un hombre y acuchillar a la esposa de éste en Gijón ha aceptado hoy una pena de tres años y once meses de prisión tras un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular en la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, en la que también ha sido juzgada su pareja. El Ministerio Público ha accedido a rebajar la petición inicial de seis años y nueve meses de cárcel al contemplar la falta de antecedentes y la reparación parcial del daño, ya que había depositado antes de la celebración de la vista la quinta parte de la indemnización de 10.920 euros pedida por la Fiscalía y se ha comprometido a pagar el resto en cuotas que no afecten a su supervivencia.

Según ha declarado la abogada de la defensa, el matrimonio pasa por una situación económica difícil tras perder parte de sus ingresos por el procedimiento judicial, dado que el acusado dejó de percibir una paga social y sobreviven con los 750 euros mensuales que cobra la mujer como trabajadora de servicio doméstico. También se ha acordado una multa de 180 euros para la mujer acusada, para quien la Fiscalía había pedido inicialmente un año y 9 meses de prisión y una orden de alejamiento a más de 200 metros durante cinco años.

La acusación particular ha apoyado el acuerdo aunque rechazará la petición de suspensión de pena de prisión que la defensa pedirá en la ejecución de la sentencia.

Según el escrito de la Fiscalía, sobre las 22.05 horas del 5 de septiembre del pasado año, el acusado y su esposa se dirigieron en su vehículo al lugar de trabajo de estos últimos cuando el matrimonio ya se iba. En ese momento, los acusados se bajaron del coche y golpearon al vecino mientras le decían que les había rayado el coche. El acusado y su vecino cayeron al suelo, circunstancia que aprovechó la acusada para darle también patadas.

A continuación, el acusado se levantó del suelo, fue a su coche y sacó del maletero un cuchillo de grandes dimensiones, que empuñó mientras le decía al vecino: «Espera, mira lo que te voy a enseñar». La víctima pudo llegar hasta una panadería próxima para pedir ayuda, quedando en el lugar su esposa a la que el acusado propinó una cuchillada en la cara y otra en la oreja izquierda al tiempo que la arrinconaba contra la pared.

El hombre agredido sufrió traumatismos, erosiones en ambos codos, esguince de un dedo de la mano derecha y artritis postraumática, de las que tardó en curar 30 días mientras que su esposa sufrió una herida por arma blanca en pabellón auricular y herida en un dedo de la mano izquierda, de la que tardó en curar 30 días.