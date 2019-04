Las procesiones tendrán recorridos cortos alternativos para burlar la lluvia Juan Antonio Rodríguez-Pládano, Ignacio Alvargonzález, Alejandro Vallaure y Javier Gómez Cuesta muestran el cartel de este año, que preside el Cristo de la Misericordia en el pórtico de San Pedro. / C. SANTOS El presidente de la Autoridad Portuaria, Laureano Lourido, leerá el pregón de una Semana Santa que «buscará acercarse» a los gijoneses AIDA COLLADO GIJÓN. Viernes, 5 abril 2019, 01:55

Comentaba el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, que cuando la Semana Santa cae tan tarde como este año «de alguna manera la preparación es menos intensa, parece que hay menos expresión religiosa». Es la sensación que le han dejado sus muchos años de experiencia. Sin embargo, la Semana Santa gijonesa no está dispuesta a plegarse a los caprichos del calendario lunar ni del tiempo. Busca ganar adeptos y acercarse a los gijoneses, a quienes invita a vivir la celebración desde dentro. Y, para ello, intentará burlar la lluvia en la medida de lo posible. Esto es, previendo, en algunos casos, actividades alternativas en caso de que llueva y trazando recorridos más cortos para los días en los que haya amenaza de agua de forma inminente.

Trata de paliar así situaciones como las sufridas el año pasado, «uno de los peores meteorológicamente hablando de los más de veinte que llevamos desde la recuperación», cuando muchas procesiones tuvieron que suspenderse, incluyendo la del Domingo de Ramos, que estrenaba paso infantil. Los más pequeños volverán a ser los protagonistas de la jornada este año, portando el paso infantil del Santo Niño del Remedio. Una celebración que «va tomando fuerza poco a poco», elogió Gómez Cuesta.

Antes, el Sábado de Pasión, el presidente de la Autoridad Portuaria, Laureano Lourido, se encargará de la lectura del pregón literario. «El Puerto es una de las instituciones más importantes de la ciudad», resaltaron desde las hermandades y cofradías, y uno de los organismos «con más peso en la ciudad». Además, según resaltaron durante la presentación del programa, la elección de Lourido hace referencia al importante carácter marinero de la Semana Santa gijonesa, con sus orígenes en el barrio de Cimavilla.

«No queremos que nos vean como unos frikis trasnochados. Somos sus vecinos, gente normal»

El diseño del cartel y el programa han recaído este año en la Hermandad de la Santa Misericordia, como explicó su Hermano Mayor Ignacio Alvargonzález. Para la ocasión, se ha elegido una fotografía del Santo Cristo de la Misericordia, tomada por Juan Carlos Sesmilo, a su paso por el pórtico de San Pedro.

El Hermano Mayor de la Hermandad de la Santa Vera Cruz, Juan Antonio Rodríguez-Pládano, destacó como novedad del Miércoles Santo que el encuentro del paso de la Verónica con el Jesús Nazareno será muy cerca de San José y avanzarán ya juntos hasta el Marqués.

Jesucristo y las elecciones

El maestre de la Cofradía del Santo Sepulcro, Alejandro Vallaure, quiso hacer «un llamamiento al pueblo de Gijón para que se acerque a nosotros». Por alguna razón, reflexionó, «no somos muy finos a la hora de tocar la sensibilidad de nuestros hermanos, pero queremos transmitirles la gran oportunidad que es vivir la Semana Santa desde dentro». En este sentido, precisó, «no queremos que nos vean como unos frikis trasnochados. Somos gente normal, sus vecinos». Agradeció además la colaboración de empresas y hosteleros: «Cualquier pequeña ayuda nos viene muy bien».

Todo está listo para una celebración que, no se le escapa a Gómez Cuesta, coincide con la campaña electoral, «que no es precisamente el mejor ambiente». Aunque, matizó, «la primera Semana Santa también estuvo rodeada de ambiente político. A Jesucristo le condenaron por una causa fundamentalmente política». Estos comicios no amenazan con tanto.