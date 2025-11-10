Los procesos judiciales abiertos retrasan el inicio del hospital de Quirón en Gijón
La CSI eleva al Supremo un recurso en el que pide la nulidad del convenio entre el Ayuntamiento y la empresa
Gijón
Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:02
Han transcurrido cuatro años desde que se oficializó el interés del grupo Quirónsalud por desembarcar en Asturias, más concretamente en Gijón. Ha pasado más ... de año y medio desde que se firmó el convenio con el Ayuntamiento –siendo alcaldesa la socialista Ana González– para la permuta de parcelas que facilitaría la construcción de un hospital privado en el barrio de Nuevo Gijón (sería el tercero de la ciudad). Se han llevado a cabo todos los trámites administrativos y urbanísticos requeridos, como la modificación del PGO para permitir un uso dotacional privado a esos terrenos. Y el plan especial presentado por Quirón, a través de la sociedad IDCQ Inmuebles Hospitalarios Gijón SL, ya cuenta con la evaluación ambiental del Principado desde mayo de este año. Fue entonces cuando la actual regidora, Carmen Moriyón, aseguró que se estaba «en la recta final de la tramitación» y apuntaba a que en cuestión de «tres o cuatro meses podríamos otorgar la licencia». De momento, no ha sido así.
Tanto el anterior equipo de gobierno como el actual han dicho siempre que la tramitación del proyecto iba a ser larga, pero cumplidos prácticamente todos sus hitos, el proyecto de Quirón permanece en un estado de latencia que se explicaría, según ha podido saber EL COMERCIO, a que el gigante de la sanidad privada prefiere no dar más pasos hasta que quede expedito el camino, una vez zanjada la batalla judicial iniciada por la sección sanitaria de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI).
El sindicato, representado por el abogado Marcelino Abraira, presentó sendos recursos contra el convenio aprobado entre el Ayuntamiento y la empresa, contra la modificación del PGO y contra el plan especial.
Sobre el primero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ya se pronunció el pasado 26 de junio. Lo hizo desestimando el recurso presentado por el sindicato contra el convenio urbanístico para la permuta de las dos parcelas en Nuevo Gijón por los terrenos que la empresa poseía en el entorno del Hospital de Cabueñes y que son necesarios para completar, con viales e infraestructuras, el proyecto de ampliación del hospital público.
Recursos de casación
El sindicato no arrojó la toalla y respondió presentando hace unos días sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo y la sala especial del TSJA. Incluso está valorando la posibilidad de llevar el asunto a la vía penal. «La cuestión nuclear del asunto», subraya Abraria, «es que el Ayuntamiento no puede hacer una permuta de bienes públicos (en esta caso las dos fincas de Nuevo Gijón) como hizo». Señala el abogado que la permuta de bienes públicos o demaniales, tal y como está recogido en la ley, es una medida «de aplicación excepcional» y que, en este caso, no se da ninguna circunstancia de excepcionalidad.
«Mi perito y yo entendemos que esa permuta no puede prosperar porque el Ayuntamiento pretende un fraude de ley. A través del convenio y de la modificación del PGO pretende cambiar los bienes públicos a patrimoniales y eso es nulo de pleno derecho, según el artículo 6.4 del Código Civil, entre otras normas», argumenta.
En los recursos que ha presentado recientemente contra ese primer fallo desfavorable a sus intereses, argumenta que «se han producido importantes omisiones y errores jurídicos que, de haber sido valorados debidamente, podrían haber llevado a un fallo estimatorio». Así, por ejemplo, considera que la sentencia de la sala de lo Contencioso del TSJA «no valora debidamente que el propio convenio obliga al Ayuntamiento a tramitar una modificación puntual del PGO redactada por la empresa promotora, lo que podría suponer una cesión inadmisible de la potestad de planeamiento, contraria al artículo 211.4 del TROTU», el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.
También apunta la ausencia de análisis sobre la naturaleza demanial de los suelos públicos permutados y que se obvió valorar si existió un informe técnico independiente sobre la valoración de los terrenos. Por último, el sindicato pone en entredicho la imparcialidad de la perito municipal, en cuyo informe se basa «preferentemente» la citada sentencia del 26 de junio, ya que «fue coordinadora general del PGO de 2019».
IU y Podemos, en contra
En el terreno político, los grupos municipales de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Gijón han sido los únicos que se han manifestado en contra del proyecto del grupo sanitario privado para la ciudad.
Dos grandes bloques de tres alturas conectados entre sí
Tal y como está planteado sobre el papel, el hospital privado de Quirón se configura como dos grandes bloques longitudinales y conectados entre sí. Cada uno de ellos, con planta baja y tres alturas, además de la posibilidad de una planta ático retranqueada con respecto al resto del edificio para futuras ampliaciones. En total, alcanzará los 18,60 metros de altura.
Los espacios se completarán con una planta semisótano que albergará, entre otros servicios, el área de urgencias. El área de hospitalización sumará 93 habitaciones individuales. El hospital contará con un área quirúrgica dotada con seis quirófanos, UCI, zona de consultas y radioterapia.
75 aparcamientos
La planta semisoterrada incluirá 75 plazas de aparcamiento, y habrá otras 155 plazas más (60 en superficie y 90 en sótano) en la finca colindante, al otro lado del vial que servirá de acceso al complejo sanitario desde la calle Sierra del Sueve y que ahora lleva a las casas de Las Maravillas. Junto a este aparcamiento, en superficie, se cederán 1.535 metros cuadrados para equipamiento dotacional público, que según el plan tendrán como destino un parque biosaludable con aparatos de calistenia y de deportes urbanos.
Quirón llegó a cifrar en 350 empleos los puestos de trabajo directos que crearía con su primer hospital en la región. La última cifra de inversión que se llegó a dar situaba la misma en 50 millones de euros.
La empresa, que prevé prestar atención en este centro privado a 80.000 pacientes asegurados y 6.000 pacientes privados, sostiene que el de Nuevo Gijón será un hospital «de referencia» que «ampliaría notablemente la dotación de equipamientos sanitarios del municipio» y que, si bien su titularidad será privada, «se tratará de un centro abierto a todo tipo de pacientes, bajo las fórmulas que IDCQ Gijón considere oportunas». Todo ello a expensas de una obra que el grupo sanitario aún no ha echado a andar a la espera de asegurar su horizonte en el ámbito judicial.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión