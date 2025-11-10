Los procesos judiciales abiertos retrasan el inicio del hospital de Quirón en Gijón

Han transcurrido cuatro años desde que se oficializó el interés del grupo Quirónsalud por desembarcar en Asturias, más concretamente en Gijón. Ha pasado más ... de año y medio desde que se firmó el convenio con el Ayuntamiento –siendo alcaldesa la socialista Ana González– para la permuta de parcelas que facilitaría la construcción de un hospital privado en el barrio de Nuevo Gijón (sería el tercero de la ciudad). Se han llevado a cabo todos los trámites administrativos y urbanísticos requeridos, como la modificación del PGO para permitir un uso dotacional privado a esos terrenos. Y el plan especial presentado por Quirón, a través de la sociedad IDCQ Inmuebles Hospitalarios Gijón SL, ya cuenta con la evaluación ambiental del Principado desde mayo de este año. Fue entonces cuando la actual regidora, Carmen Moriyón, aseguró que se estaba «en la recta final de la tramitación» y apuntaba a que en cuestión de «tres o cuatro meses podríamos otorgar la licencia». De momento, no ha sido así.

Tanto el anterior equipo de gobierno como el actual han dicho siempre que la tramitación del proyecto iba a ser larga, pero cumplidos prácticamente todos sus hitos, el proyecto de Quirón permanece en un estado de latencia que se explicaría, según ha podido saber EL COMERCIO, a que el gigante de la sanidad privada prefiere no dar más pasos hasta que quede expedito el camino, una vez zanjada la batalla judicial iniciada por la sección sanitaria de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI).

El sindicato, representado por el abogado Marcelino Abraira, presentó sendos recursos contra el convenio aprobado entre el Ayuntamiento y la empresa, contra la modificación del PGO y contra el plan especial.

Sobre el primero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ya se pronunció el pasado 26 de junio. Lo hizo desestimando el recurso presentado por el sindicato contra el convenio urbanístico para la permuta de las dos parcelas en Nuevo Gijón por los terrenos que la empresa poseía en el entorno del Hospital de Cabueñes y que son necesarios para completar, con viales e infraestructuras, el proyecto de ampliación del hospital público.

Recursos de casación

El sindicato no arrojó la toalla y respondió presentando hace unos días sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo y la sala especial del TSJA. Incluso está valorando la posibilidad de llevar el asunto a la vía penal. «La cuestión nuclear del asunto», subraya Abraria, «es que el Ayuntamiento no puede hacer una permuta de bienes públicos (en esta caso las dos fincas de Nuevo Gijón) como hizo». Señala el abogado que la permuta de bienes públicos o demaniales, tal y como está recogido en la ley, es una medida «de aplicación excepcional» y que, en este caso, no se da ninguna circunstancia de excepcionalidad.

«Mi perito y yo entendemos que esa permuta no puede prosperar porque el Ayuntamiento pretende un fraude de ley. A través del convenio y de la modificación del PGO pretende cambiar los bienes públicos a patrimoniales y eso es nulo de pleno derecho, según el artículo 6.4 del Código Civil, entre otras normas», argumenta.

En los recursos que ha presentado recientemente contra ese primer fallo desfavorable a sus intereses, argumenta que «se han producido importantes omisiones y errores jurídicos que, de haber sido valorados debidamente, podrían haber llevado a un fallo estimatorio». Así, por ejemplo, considera que la sentencia de la sala de lo Contencioso del TSJA «no valora debidamente que el propio convenio obliga al Ayuntamiento a tramitar una modificación puntual del PGO redactada por la empresa promotora, lo que podría suponer una cesión inadmisible de la potestad de planeamiento, contraria al artículo 211.4 del TROTU», el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.

También apunta la ausencia de análisis sobre la naturaleza demanial de los suelos públicos permutados y que se obvió valorar si existió un informe técnico independiente sobre la valoración de los terrenos. Por último, el sindicato pone en entredicho la imparcialidad de la perito municipal, en cuyo informe se basa «preferentemente» la citada sentencia del 26 de junio, ya que «fue coordinadora general del PGO de 2019».

IU y Podemos, en contra

En el terreno político, los grupos municipales de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Gijón han sido los únicos que se han manifestado en contra del proyecto del grupo sanitario privado para la ciudad.