Terrenos de Nuevo Gijón sobre los que está proyectado el Hospital de Quirón. PARDO

Los procesos judiciales abiertos retrasan el inicio del hospital de Quirón en Gijón

La CSI eleva al Supremo un recurso en el que pide la nulidad del convenio entre el Ayuntamiento y la empresa

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

Han transcurrido cuatro años desde que se oficializó el interés del grupo Quirónsalud por desembarcar en Asturias, más concretamente en Gijón. Ha pasado más ... de año y medio desde que se firmó el convenio con el Ayuntamiento –siendo alcaldesa la socialista Ana González– para la permuta de parcelas que facilitaría la construcción de un hospital privado en el barrio de Nuevo Gijón (sería el tercero de la ciudad). Se han llevado a cabo todos los trámites administrativos y urbanísticos requeridos, como la modificación del PGO para permitir un uso dotacional privado a esos terrenos. Y el plan especial presentado por Quirón, a través de la sociedad IDCQ Inmuebles Hospitalarios Gijón SL, ya cuenta con la evaluación ambiental del Principado desde mayo de este año. Fue entonces cuando la actual regidora, Carmen Moriyón, aseguró que se estaba «en la recta final de la tramitación» y apuntaba a que en cuestión de «tres o cuatro meses podríamos otorgar la licencia». De momento, no ha sido así.

