La fiscalía pidió el archivo de la causa por abuso sexual de la profesora del San Miguel Colegio San Miguel de Pumarín. / PALOMA UCHA No aprecia indicio alguno de criminalidad en el comportamiento de la docente, quien ha denunciado al colegio por despido improcedente OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 28 noviembre 2018, 02:29

La fiscalía respalda el sobreseimiento de la causa contra la profesora del colegio San Miguel de Pumarín por el presunto delito de abuso sexual a un alumno de 15 años. Tras la investigación realizada durante los últimos cinco meses, el ministerio fiscal concluye que no se aprecian indicios de delito. Una de las pruebas determinantes fue el examen psicológico al que fue sometido el menor y que habría concluido que su versión sobre la relación íntima con la docente, de 34 años, no aporta credibilidad.

Con el archivo del procedimiento iniciado en el juzgado de Instrucción número 2, y con la decisión de la fiscalía de no presentar cargos contra la profesora, solo queda por determinar si los padres del alumno interpondrán un recurso ante la Audiencia Provincial o si bien el auto de sobreseimiento es firme.

Tal y como adelantó EL COMERCIO el pasado mes de junio, la docente denunció a la dirección del centro educativo por despido improcedente. Fue apartada de su labor docente el 17 de mayo a raíz de que el director tuviera conocimiento de la supuesta relación con el alumno.

Ni la dirección del colegio ni tampoco la familia acudieron inicialmente a denunciar ni a comunicar los hechos a la Policía ni a la fiscalía, quienes tuvieron conocimiento por los medios de comunicación a raíz de la rueda de prensa del entonces director. Se inició entonces una investigación de oficio que concluyó que no existía delito. La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de la Policía Nacional remitió un informe a la jueza señalando que, una vez investigado el relato del alumno sobre la presunta relación con la docente, no se habían apreciado indicios de criminalidad. Fue, sin embargo, dos semanas después, cuando los progenitores del menor denunciaron a la profesora. Se abrieron así las diligencias en el juzgado de Instrucción número 2, que en ese momento se encontraba realizando las funciones de guardia. Ahora, meses después, se ha llegado a la misma conclusión: no hay delito ni indicios de criminalidad.

«Aunque la magistrada, tras las pruebas practicadas, vea indicios racionales de que entre ellos pudiera existir en un momento una relación de cercanía, concluye que ninguna de estas circunstancias serían suficientes para la acreditación de dicho delito de abuso sexual a un menor», señalaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

«Situación manipulada»

En una entrevista en exclusiva con EL COMERCIO, la profesora aseguraba que no mantenía con el alumno «ninguna relación extraordinaria». «La relación que me une con él, al igual que con el resto, es de profesora a alumno. Me cuesta creer que ni este alumno ni ninguno otro que me pueda conocer haya actuado con mala fe. Me mantengo en la certeza de que alguien está manipulando esta situación, y no son precisamente los alumnos», aseguraba.