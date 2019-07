María y Nadia, madre e hija graduadas el mismo día María Reyes Téllez y Nadia Abdel-Rahman, felices con su trabajo fin de grado. / CAROLINA SANTOS «Los profesores no sabían que éramos madre e hija», asegura María Reyes LUCÍA R. LORENZO GIJÓN. Viernes, 26 julio 2019, 01:20

La misma facultad, los mismos profesores para algunas asignaturas pero una cosa era distinta: el horario. Este fue el motivo, quizás, por el que nadie se percató de la relación que une a María Reyes Téllez y Nadia Abdel-Rahman.«Los profesores no sabían que éramos madre e hija hasta el día que nos graduamos. Nos veíamos para intercambiar táperes», indica entre risas María Reyes, madrileña de 55 años, titulada en Trabajo Social y con matrícula de honor en su trabajo fin de carrera. Ella es madre de cuatro hijos -Miriam, madrileña de 29 años que fue galardonada con el Premio fin de carrera en Enfermería en 2013; Shadia, chilena de 27 que está cursando un doctorado sobre Género y Diversidad; Omar, de 25 quien también defendió su trabajo fin de máster sobre contabilidad el mismo día que su madre y que Nadia, su hermana pequeña, de 23 años y ambos nacidos en Paraguay-. Nadia fue la que inició su andadura universitaria junto a su madre en 2015 en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales de Gijón. La más pequeña de sus cuatro hijos se graduó en Comercio y Marketing y logró un sobresaliente en el trabajo fin de grado que «según me dijeron los profesores, tiene posibilidades de matrícula», indica.

Madre e hija recuerdan que desde que comenzaron a elaborar sus proyectos hasta el día de la defensa eran continuos los «borradores y correcciones». «Cuando parecía que era el último empujón no era así, porque los profesores hacían nuevas modificaciones», explican. Hasta el día de la defensa ante el tribunal recuerdan que «estábamos muy nerviosas, quizás yo más que Nadia» pero después del esfuerzo y del trabajo realizado aseguran que «estamos muy contentas con lo que hemos conseguido».

El proyecto final de Nadia fue 'Juego de vender. Análisis del Marketing dirigido al público infantil: el caso de Barbie y Transformers'. Asegura que «queda mucho trabajo por hacer, todavía hay catálogos de juguetes que aún dividen los productos por páginas azules y rosas, según el sexo, aunque hay empresas que están empezando a cambiar estas presentaciones».

El trabajo de fin de grado que elaboró María Reyes es 'Diseño de un instrumento para la medición de los hábitos alimentarios y de actividad física del personal universitaria', con el que descubrió «que muchos profesores conseguían comer en familia, a pesar de que me habían dicho anteriormente que tenían unos horarios muy irregulares».

El camino hacia la Universidad comenzó cuando tres de sus cuatro hijos «ya estaban encarrilados en sus estudios», además de porque María Reyes «tenía la espinita clavada por no haber terminado la carrera de Derecho. Soy auxiliar de enfermería y veía que según iba cumpliendo años, el desgaste físico era mayor, tenía que seguir trabajando y no quería desvincularme de las personas en riesgo ni de los de tercera edad». Por ello, decidió ir a la Universidad con Nadia y, después de estos años, de estudios y profesión conjunta asegura que «sin el apoyo de mis hijos no hubiera podido compatibilizar la carrera con el trabajo».

Sin embargo, su trayectoria no termina aquí. Madre e hija piensan especializarse y cursar un máster, que empezarán en septiembre.