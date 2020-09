El programa 11x12 reforzará el apoyo en los deberes y los niños deberán llevar gel y toalla E. C. GIJÓN. Martes, 15 septiembre 2020, 01:08

El programa 11x12 reforzará el apoyo en las tareas escolares debido a la situación actual de pandemia y se mantendrán las labores habituales de este servicio para la conciliación laboral y familiar, como son la supervisión del juego libre y el servicio de catering para meriendas.

Asimismo, solo se admitirá la participación de niños de otros colegios de la ciudad en el caso de que no se cubran las plazas con escolares de los propios centros y la asistencia deberá de ser mínimo de tres días a la semana. Además, la oferta por colegio no será superior a veinte plazas. El proyecto cuenta con un plan especial anticovid. No se podrá acceder al servicio con síntomas relacionados con el virus y se recomienda que cada participante lleve un pequeño neceser con jabón de manos o gel y una pequeña toalla para su uso individual.