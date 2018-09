Un programa menguado por la ausencia de colectivos habituales El distanciamiento entre el equipo de gobierno y el Foro de la Movilidad reduce al mínimo las actividades de la Semana Europea I. VILLAR GIJÓN. Sábado, 15 septiembre 2018, 02:06

Ni biciescuelas, ni gimcana, ni marchas ciclistas por la ciudad. Ni talleres de reparación de bicicletas, ni juegos sobre intermodalidad, ni exposiciones fotográficas sobre accesibilidad... El Ayuntamiento presentó ayer un programa para la Semana Europea de la Movilidad muy exiguo si se compara con el de los últimos años. Lo hizo además en un acto apenas con público y en el que hubo destacadas ausencias. Además de la ya anunciada por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana (FAV), son reseñables las de otras entidades que colaboraban habitualmente en la organización de esta cita, como 30 Días en Bici, Cocemfe y Asturies ConBici.

«No sabíamos ni que había esa presentación. El Ayuntamiento no nos ha enviado ninguna convocatoria», afirmaba tras el acto Carlos Rodríguez, responsable de 30 Días en Bici. El colectivo que dirige, explicó, «presentó una propuesta de actividad al grupo de trabajo sobre la Semana Europea que se constituyó en el Foro de la Movilidad, pero como no han organizado nada por las razones que ya han expuesto, pues no tenemos nada». De hecho, sí participarán en el 'Festibal con B de Bici' que tendrá lugar hoy y mañana en Madrid y en una charla de la Semana Europea de la Movilidad de Avilés. «Nosotros siempre estamos abiertos a participar, pero este año no ha habido forma de hacer nada», lamentó.

Algo similar explicó la presidenta de Cocemfe Asturias, Mónica Oviedo. «Todos fuimos exponiendo nuestras actividades en el Foro de la Movilidad, pero no se contó con un presupuesto para ello y no se ha podido hacer. Formamos parte del Foro, así que vamos todos juntos. Además, ya no nos daría tiempo a hacer nada por nuestra cuenta», explicó. Este año, por tanto, no se celebrará el concurso de fotografía 'Objetivo sin barreras', que solía presentarse coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad e incluía la exposición de imágenes de años anteriores en algún centro municipal. «Ojalá el año que viene, con tiempo, se pueda recuperar». También Raffa Fernández, de Asturies ConBici, confirmó a EL COMERCIO que no participarán en las actividades de la semana. «Estamos en la misma línea que la federación de vecinos», apuntó.

Esteban Aparicio atribuyó el rechazo a las actividades propuestas desde el Foro de la Movilidad a «cuestiones de índole presupuestaria», aunque añadió que tampoco se adecuaban «a los objetivos que marca la Comisión Europea» para esta cita, «que no es plantar una caseta con actividades lúdicas en el Muro de San Lorenzo». Recordó, además, que la aprobación del nuevo plan de movilidad es competencia de la junta de gobierno, «que desechará las cosas que sean técnica o económicamente inviables».