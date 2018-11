«Que sean los propios artistas quienes reconozcan tu trabajo es motivo de orgullo» Julio César Baragaño será homenajeado mañana. / ARNALDO GARCÍA Julio César Baragaño. Presidente de la Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana (AICA) entre 1992 y 2013 «Al frente de AICA viví una etapa muy buena en la que promocionamos a cantantes de tonada por los concejos» VÍCTOR TREVIÑO GIJÓN. Viernes, 2 noviembre 2018, 03:47

«Con mucho orgullo». Julio César Baragaño (Mieres, 1940), expresidente de la Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana (AICA), se muestra agradecido por el homenaje que el mundo de la cultura y el deporte asturianos le brindará mañana en el restaurante Savannah. Músicos como Pipo Prendes, Mercedes Ben Salah y Víctor de Cimadevilla participarán en el acto.

-Ha desempeñado muchas labores a lo largo de su trayectoria profesional, siempre ligado a la cultura y al deporte. ¿Cómo fueron esos años?

-A día de hoy me siento con una satisfacción tremenda por haber llevado a cabo tantas actividades durante mi vida profesional. He tenido el honor de ser organizador y presidente de muchas entidades, entre ellas de la AICA o director deportivo de la Federación Nacional de Ciclismo y presidente del Consejo de la Salud de La Calzada. Ya me pierdo porque hice muchas cosas (ríe), pero me siento con la satisfacción de haber cumplido con mi deber.

-¿Cómo recuerda su etapa al frente de la Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana que presidió entre 1992 y 2013?

-Primero había sido coordinador general y años después tuve la oportunidad de salir elegido como presidente. Fue una etapa muy buena, creo que hice una labor correcta de captación y promoción de artistas por diferentes concejos asturianos y para mí fue una satisfacción.

-¿De qué labores habla?

-Fueron muchas... A la hora de ejercer mi trabajo siempre traté de mantener lo que había y además ejercer tareas de captación. Se trataba de conectar con los ayuntamientos de los diferentes concejos de Asturias para promover espectáculos artísticos y así captar nuevos artistas. Fue algo muy positivo, a pesar de que era un mundillo muy desconocido en muchas partes de Asturias.

Inviernos malagueños

-¿Se queda con ganas de hacer algo que no haya hecho durante este tiempo?

-Siempre hay alguna cosa. De hecho, dejé la presidencia para pasar más tiempo con los míos, sino seguiría aún de presidente. Suelo pasar los inviernos con mi familia en Málaga y tuve que soltar lastre por ese motivo. Establecer lazos con los tuyos es casi más importante que otros proyectos profesionales.

-¿Cómo recibe el homenaje?

-Que sean los propios artistas quienes te reconozcan tu trabajo es motivo de orgullo. Yo no soy muy proclive a actos así, pero no voy a restar de una iniciativa que tienen otros hacia mí. Llevaban ya casi dos años detrás de él y yo les decía que me dejaran, que ya había tenido suficientes homenajes. Me lo habían propuesto hace ya dos años, pero pensé que se habían olvidado de él. Ahora me pilló por sorpresa. Me enteré estando de vacaciones con mi hija en Barcelona.

-¿Se queda con el mundo artístico y cultural o con el deportivo?

-Comparto las dos cosas de igual forma. Hace ya algunos años que dejé el ciclismo, pero siempre estuve compartiendo las dos cosas y es algo que llevaba bien. Han sido dos campos muy enriquecedores para mí.