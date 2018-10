El PP propone ir al juzgado si el plan de vías no avanza Martes, 30 octubre 2018, 03:20

El PP de Gijón no descarta la posibilidad de que el Ayuntamiento de Gijón acuda a la vía judicial si el Ministerio de Fomento no impulsa el acuerdo adoptado en torno al plan de vías de la ciudad. «Si vemos que este tema no sale adelante, convendría explorar esa vía», apuntó ayer su presidente, Mariano Marín, tras la celebración de una junta local extraordinaria para tratar sobre la falta de avances en la firma del nuevo convenio para la integración ferroviaria. En opinión del líder de los populares, la aprobación por unanimidad del proyecto en el consejo de administración de Gijón al Norte «alguna fuerza jurídica debe tener»

Marín consideró que las declaraciones de Fomento sobre esta ansiada obra «son cada vez más inquietantes», algo que según señaló «ratifica que siempre que el PSOE gobierna, Gijón sale perjudicada». También criticó la «falta de liderazgo» de la alcaldesa, en la que aseguró no ver un «espíritu reivindicativo».