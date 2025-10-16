'Brisa marina', propuesta más votada en la consulta ciudadana para la playa verde de Gijón Diseña un archipiélago de islas interrelacionadas. 'El Orbayín' y 'Mayanes adentro' quedaron segundo y tercer clasificados en un proceso participativo con 375 votos

'Brisa marina', propuesta ganadora en la consulta ciudadana realizada por el Ayuntamiento de Gijón dentro del concurso de ideas para la futura playa verde del Rinconín.

Marcos Moro Gijón Jueves, 16 de octubre 2025, 19:50 Comenta Compartir

'Brisa marina' ha sido la propuesta para la futura playa verde del Rinconín que más respaldo ha obtenido en la votación ciudadana realizada a través de la web municipal entre el 26 de septiembre y el 15 de octubre.

Según informó el Ayuntamiento, el resultado estuvo muy apretado en un proceso participativo para empadronados mayores de 16 años en el que se registraron un total de 375 votos. Quedaron como segundo y tercer clasificado, respectivamente, 'El Orbayín' y 'Mayanes adentro'.

Los ciudadanos tuvieron que elegir su diseño favorito entre las 10 propuestas admitidas al concurso de ideas y que se han podido ver estas últimas semanas en una exposición en el paseo de Begoña, en el tramo que conduce desde el Dindurra a los Campinos. El gran parque litoral que plantea 'Brisa marina' está concebido como un archipiélago de islas interrelacionadas con zonas para todas las edades. Desde juegos blandos con arena para bebés o estructuras de trepa y juegos de coordinación para niños mayores o 'skate park' y 'pump track' pensado para adolescentes, a áreas de 'fitness', yoga y paseos para adultos, sin olvidar recorridos suaves, bancos sombreados y áreas tranquilas para el encuentro social, pensado para los mayores.

Propone también un lago urbano de 800 metros cuadrados, un edificio con sala de 'co-working' y cubierta-mirador, así como un aparcamiento para 80 vehículos, con pavimentos drenantes y arbolado de sombra. Sugiere integrar el edificio del Rick's con la incorporación de vegetación en su fachada. Este proyecto está presupuestado en 723.000 euros.

La votación ciudadana supondrá el 20% de la nota final. Una vez concluido este proceso de consulta pública, el jurado tendrá hasta el 14 de noviembre para emitir su fallo, que dará como resultado a un ganador y dos finalistas, todos con su respectiva dotación económica. Después, se creará un proyecto de elaboración municipal sirviéndose de las que se consideren como mejores ideas. Una combinación de varias. La hoja de ruta del gobierno local, ya conocida, es adecuar provisionalmente el espacio mientras se desarrolla un proyecto de actuación definitivo y habilitar una zona de paseo en la futura playa verde el próximo verano.

6.152 votos en ELCOMERCIO.es

ELCOMERCIO.es también tiene una encuesta activa sobre este tema que supera ya los 6.150 participantes y en la que marcha victorioso el proyecto 'Mayanes adentro' (2.227 votos), seguido de 'Xuntémonos' (1.596 votos), 'Brisa marina' (844) y 'Gulpiyuri' (767).