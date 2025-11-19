La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel La Fiscalía señala que desbloqueó con el reconocimiento facial el móvil de Saúl Iglesias cuando ya estaba muy mal y transfirió 3.515 euros a sus cuentas

Una de las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias afronta una condena de dos años de prisión y el pago de una multa de 7.200 euros por los delitos de omisión de socorro y estafa continuada. Su hija, que también se encontraba en la casa de citas cuando el mierense sufrió una sobredosis que le causó la muerte, no tiene responsabilidad criminal, a ojos de la Fiscalía. El juicio aún no ha sido fijado en el calendario, si bien sí se sabe que la procesada será juzgada por los miembros de un jurado popular.

El escrito de la acusación pública señala que «el 22 de octubre de 2023 la acusada -de nacionalidad colombiana- concertó con el joven de 24 años un encuentro sexual pagado en su domicilio de Gijón. En la vivienda residía también su hija, mayor de edad. El precio acordado por la relación sexual fue de 60 euros por media hora y 120 euros por la hora completa».

Ya en el piso de citas, Saúl Iglesias «ingirió alcohol y sustancias estupefacientes y, en un momento dado, comenzó a encontrarse mal y llegó a convulsionar. Al percatarse la acusada del estado del joven, y al darse cuenta de su aparente gravedad al ver que convulsionaba, sin prestarle ayuda ni pedir el necesario y conveniente auxilio a terceros ni acudir a personal sanitario, decidió sacarlo de la casa, arrastrándolo hasta el descansillo del quinto piso. Allí lo abandono«, añade la Fiscalía.

Pese a las tarifas acordadas «y aprovechando el estado del joven, por el que tenía mermadas sus facultades para hacer operaciones bancarias, la acusada consiguió realizar entre las 16 y las 17.30 horas varias transferencias por un importe total de 3.515 euros desde una cuenta de la víctima a favor tanto de ella como de su hija». Para ello, «utilizó el teléfono móvil del joven, al que accedió con el reconocimiento facial».

Ambas bajaron luego a una lavandería de la misma calle y le pidieron a una mujer que se encontraba allí que llamase a los servicios de emergencia. No lo hicieron desde ninguno de los cinco móviles que tenían en casa. Cuando los sanitarios llegaron, solo pudieron confirmar la muerte del chico.

La hija de la acusada se encuentra en paradero desconocido. «No llegó a tener relación sexual alguna con el joven», señala la Fiscalía, que considera que los hechos para la procesada son constitutivos de un delito de omisión de socorro y otro de estafa. En concepto de responsabilidad civil solicita que indemnice a la madre del fallecido con 15.000 euros por los daños morales. Pide además la devolución de los 3.515 euros obtenidos ilícitamente al hacer los traspasos de dinero.

La autopsia determinó que el fallecimiento de Saúl Iglesias se produjo por un fallo multiorgánico derivado del consumo de sustancias estupefacientes. Sin embargo, desde el primer momento se plantearon muchos interrogantes sobre la forma de actuar de las dos prostitutas que se encontraban en el piso de la calle Avilés. Lo arrastraron desde la vivienda hasta el descansillo y ellas bajaron a la calle dejándolo allí. Entraron en una lavandería y pidieron a una clienta que llamase al 112. No telefonearon desde ninguno de los cinco móviles que tenían con ellas.

Cuando los servicios sanitarios llegaron el edificio solo pudieron confirmar la muerte del joven, natural de Mieres y con una segunda residencia en Gijón. La investigación posterior habría permitido demostrar que cuando ya estaba mal las dos mujeres hicieron traspasos de dinero desde su teléfono móvil a sus cuentas bancarias.