Una protectora acoge a las mascotas de las víctimas de violencia de género

Las víctimas de violencia de género disponen de un servicio de acogimiento temporal de mascotas en caso de acudir a una casa de acogida en la que no puedan tenerlas. El dispositivo es gratuito y fruto del convenio entre el Centro Asesor de la Mujer y la Concejalía de Salud Animal. La directora de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, Goretti Avello, explicó que en la Casa Malva no está permitidas las mascotas, ya que sería «complicada» la gestión en un espacio donde conviven más personas. Señala, además, que se ha optado por este servicio por un tema de seguridad, de forma que el posible maltratador no pueda llegar a la víctima a través de la localización de la mascota.

«Lo primero que se tiene en cuenta es la seguridad de la mujer, pero también es muy importante el contacto con la mascota para el propio bienestar emocional y recuperación de la víctima». El servicio depende de una protectora y garantiza el contacto con el animal y la mujer maltratada.