Protesta contra la contaminación, «el fantasma que recorre La Calzada» Mascarillas colocadas sobre las farolas del barrio de La Calzada, con diferentes mensajes de concienciación. / FOTOS: ARNALDO GARCÍA Los jóvenes de la Red Xixón Oeste llenan el barrio de mascarillas y mensajes para alertar del peligro de los «altos índices de polución» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 2 enero 2019, 01:59

«Los fetos y los niños son más vulnerables a los tóxicos ambientales». «Asturias tiene una de las tasas de cáncer de pulmón más altas de España». «Trabajo sí, contaminación no». Estas son algunas de las frases con las que despertó el lunes el barrio de La Calzada y que, escritas sobre mascarillas y repartidas por farolas y postes de luz, reflejaron el hartazgo de unos vecinos que han visto cómo durante los últimos años los índices de polución en la zona alcanzaban cotas que llegaban incluso a cuadruplicar el límite establecido.

La iniciativa, ideada por los jóvenes de la Red Xixón Oeste, trata de concienciar sobre un problema al que se refieren como «un fantasma que recorre las calles a diario». «Parece que a nadie le preocupa por el hecho de producirse en un barrio obrero. Nadie trata de ponerle solución, como sí ocurriría en otros barrios. No somos conscientes de que si no le ponemos fin a esto, cada vez vamos a estar peor», denuncian los impulsores de la protesta, quienes también aclaran que la iniciativa no busca perjudicar a la industria. «Somos conscientes de los puestos de trabajo que genera y no buscamos su cierre. Simplemente queremos que haya un control sobre la contaminación y que alguien ponga remedio a todo este despropósito de cuyas consecuencias parece que nadie es consciente», indican.

Lo cierto es que el barrio de La Calzada es una de las zonas más castigadas por este fenómeno contaminante. Durante el pasado año, fue en este barrio en donde se pudo apreciar, de forma bastante continuada, nubes de polución más que evidentes que obligaron a activar protocolos especiales para reducir las emisiones.

Tres niveles

En el caso de Asturias, el protocolo autonómico tiene tres niveles: 0 (preventivo), 1 (aviso) y 2 (alerta), y se aplica a tres contaminantes: las partículas en suspensión PM 10 (de diámetro inferior a 10 micras), PM 2,5 (diámetro inferior a 2,5 micras) y dióxido de nitrógeno. De acuerdo con la información facilitada al Principado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tiene que darse la circunstancia de que existan simultáneamente previsiones de fenómenos meteorológicos que dificulten la difusión de contaminantes en la atmósfera (inversión térmica persistente en capas bajas y ausencia de lluvias y vientos) para activar el protocolo para las PM 2,5 y PM 10.

Es el caso de Gijón, que durante las últimas semanas de diciembre llegó a cuadriplicar los índices recomendados de este último tipo de partículas.